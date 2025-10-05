Чёрный шик: Самойлова поразила публику стильной фотосессией в Париже
Оксана Самойлова поделилась яркими кадрами с Недели моды в Париже, появившись в эффектном total black образе, который вызвал бурную реакцию подписчиков.
Блогер выбрала асимметричный мини-комбинезон с глубоким вырезом и драпировкой, подчеркнувшим её фигуру.
Дополнением к наряду стали сапоги на шпильке, глянцевые очки в футуристичном стиле и лаковая чёрная сумка. Завершающим штрихом образа стали макияж с акцентом на губы и скулы, а также модная укладка с эффектом мокрых волос.
Фотографии быстро собрали тысячи лайков. В комментариях подписчики отметили дерзкий и стильный образ Самойловой, а блогер Дина Саева отреагировала на него огненными эмодзи.
Читайте также: