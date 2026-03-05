«Это скотство»: Джигурда раскрыл свой подарок избраннице на 8 марта
ОСН: Джигурда дарит своей избораннице похабные стихи на 8 марта
Шоумен Никита Джигурда рассказал, что для него 8 Марта — не дата в календаре, а состояние, которое продолжается круглый год.
По словам артиста, женщинам важно слышать теплые слова и чувствовать внимание не только по праздникам. Его цитирует Общественная Служба Новостей.
«Это скотство — говорить любимым о том, как вы их любите, только в определенные дни. Своей спутнице я пишу любовные стихотворения, иногда похабные, но ей это нравится», — сказал собеседник.
Джигурда также отметил, что многие мужчины ведут себя неправильно. Музыкант заключил, что старается проводить любые праздники в кругу семьи и при необходимости отменяет выступления ради близких.