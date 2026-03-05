«Это скотство»: Джигурда раскрыл свой подарок избраннице на 8 марта

05 марта 2026, 19:09

ОСН: Джигурда дарит своей избораннице похабные стихи на 8 марта

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Шоумен Никита Джигурда рассказал, что для него 8 Марта — не дата в календаре, а состояние, которое продолжается круглый год.





По словам артиста, женщинам важно слышать теплые слова и чувствовать внимание не только по праздникам. Его цитирует Общественная Служба Новостей.





«Это скотство — говорить любимым о том, как вы их любите, только в определенные дни. Своей спутнице я пишу любовные стихотворения, иногда похабные, но ей это нравится», — сказал собеседник.