«Привыкает к новому пейзажу»: актер Кирилл Сафонов не покидает дом из-за обстрелов в Израиле

05 марта 2026, 20:54

Актер Кирилл Сафонов не покидает дом из-за обстрелов в Израиле

Кирилл Сафонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «Татьяниного дня» Кирилл Сафонов рассказал, как обстрелы в Израиле, куда несколько лет назад он переехал с женой Сашей Савельевой и сыном Леоном, изменили их повседневную жизнь.





По словам актёра, сейчас он почти не выходит из дома. Из-за напряжённой обстановки он перестал водить ребёнка в школу и отказался от привычных прогулок у моря.





«Вид на воду сменился на сводки в Телеграме. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — поделился Сафонов в личном блоге.