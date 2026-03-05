«Привыкает к новому пейзажу»: актер Кирилл Сафонов не покидает дом из-за обстрелов в Израиле
Звезда «Татьяниного дня» Кирилл Сафонов рассказал, как обстрелы в Израиле, куда несколько лет назад он переехал с женой Сашей Савельевой и сыном Леоном, изменили их повседневную жизнь.
По словам актёра, сейчас он почти не выходит из дома. Из-за напряжённой обстановки он перестал водить ребёнка в школу и отказался от привычных прогулок у моря.
«Вид на воду сменился на сводки в Телеграме. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — поделился Сафонов в личном блоге.
Звездная пара стала родителями в 2019 году — спустя девять лет после свадьбы. Лицо сына знаменитости по-прежнему не показывают. В конце марта Леону исполнится семь лет.