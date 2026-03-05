«Плакала всю ночь»: певица Слава отменила все концерты после скандала в Пензе
Певица Анастасия Сланевская отменила все концерты после скандала в Пензе 1 марта
Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что приостанавливает выступления после скандала на концерте в Пензе и последовавшего за ним нервного срыва.
В личном блоге артистка призналась, что жалеет о том, что вышла на сцену, чувствуя себя плохо. Сразу после концерта её накрыла истерика, а затем вновь обострились проблемы с ухом, которое ей и раньше приходилось долго лечить. По словам Славы, теперь она не готова рисковать здоровьем ради гастролей.
«Я жутко расстроилась, плакала всю ночь», — добавила исполнительница.
Конфликт произошёл во время недавнего выступления в Пензе. Несколько зрительниц начали выкрикивать претензии из зала, обвиняя артистку в том, что она поёт под фонограмму и якобы находится в нетрезвом состоянии. Слава ответила со сцены, предложив недовольным уйти и пообещала вернуть деньги. Она пояснила, что плохо себя чувствовала из‑за лекарств, которые принимала, однако это не остановило скандал. Девушки продолжили требовать возврата, настаивая, что его должен оформить не коллектив певицы, а сайт‑посредник, через который покупались билеты.
Ранее продюсер раскритиковал поведение Славы на скандальном концерте.