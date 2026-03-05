«Плакала всю ночь»: певица Слава отменила все концерты после скандала в Пензе

05 марта 2026, 17:59

Певица Анастасия Сланевская отменила все концерты после скандала в Пензе 1 марта

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что приостанавливает выступления после скандала на концерте в Пензе и последовавшего за ним нервного срыва.





В личном блоге артистка призналась, что жалеет о том, что вышла на сцену, чувствуя себя плохо. Сразу после концерта её накрыла истерика, а затем вновь обострились проблемы с ухом, которое ей и раньше приходилось долго лечить. По словам Славы, теперь она не готова рисковать здоровьем ради гастролей.





«Я жутко расстроилась, плакала всю ночь», — добавила исполнительница.