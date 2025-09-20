Игорь Матвиенко объяснил, чем Интервидение отличается от Евровидения
Матвиенко назвал Интервидение «разглобализацией культуры»
Член жюри от России на музыкальном конкурсе «Интервидение» Игорь Матвиенко в ходе пресс-подхода поделился своим взглядом на особенности проекта и его ключевое отличие от «Евровидения». По словам продюсера, он видит в новом конкурсе нечто большее, чем просто музыкальное состязание — это своего рода культурная альтернатива глобализированному формату.
Матвиенко даже предложил собственный термин — «разглобализация культуры», подчёркивая, что «Интервидение» работает в противоположном векторе по сравнению с западными конкурсами. Если «Евровидение» провозглашает девиз «Музыка объединяет», то, по мнению Матвиенко, девиз «Интервидения» мог бы звучать как «Музыка, разделяя, объединяет».
«Это первый опыт спустя какое-то большое количество лет. Но сейчас уже завёлся некий тренд, по которому будет этот дом кружить», — отметил продюсер, рассказывая об особенностях конкурса.
Он также обратил внимание на важность национальной самобытности участников. По его словам, те артисты, которые вышли на сцену с обычными поп-композициями, заметно проигрывали тем, кто действительно представил культуру своей страны.
Матвиенко подчеркнул, что «Интервидение» — это не просто шоу, а платформа для демонстрации культурного разнообразия, и именно в этом заключается его ценность.