Игорь Матвиенко объяснил, чем Интервидение отличается от Евровидения

20 сентября 2025, 16:56

Матвиенко назвал Интервидение «разглобализацией культуры»

Игорь Матвиенко (Фото: Радио 1)

Член жюри от России на музыкальном конкурсе «Интервидение» Игорь Матвиенко в ходе пресс-подхода поделился своим взглядом на особенности проекта и его ключевое отличие от «Евровидения». По словам продюсера, он видит в новом конкурсе нечто большее, чем просто музыкальное состязание — это своего рода культурная альтернатива глобализированному формату.





Матвиенко даже предложил собственный термин — «разглобализация культуры», подчёркивая, что «Интервидение» работает в противоположном векторе по сравнению с западными конкурсами. Если «Евровидение» провозглашает девиз «Музыка объединяет», то, по мнению Матвиенко, девиз «Интервидения» мог бы звучать как «Музыка, разделяя, объединяет».





«Это первый опыт спустя какое-то большое количество лет. Но сейчас уже завёлся некий тренд, по которому будет этот дом кружить», — отметил продюсер, рассказывая об особенностях конкурса.