Тим-лидер из Реутова координирует работу волонтёров на «Интервидении»

19 сентября 2025, 20:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Стартовал заключительный этап обучения волонтёрского корпуса в рамках подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Ответственную должность тим-лидера заняла Софья Шинкарёва из Реутова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Накануне финала конкурса, который состоится 20 сентября, волонтёрский штаб прибыл в официальный медиацентр на итоговый инструктаж и ознакомления с объектами. Волонтёры получили комплекты брендированной одежды и необходимые для работы аксессуары.

«Особое внимание организаторы уделили безопасности. Волонтёров научили оперативно реагировать на любые ситуации во время проведения конкурса. А для понимания логистики организовали ознакомительную экскурсию по главной площадке мероприятия – концертному залу Live Arena, где пройдут выступления», – рассказали в администрации.