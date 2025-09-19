Тим-лидер из Реутова координирует работу волонтёров на «Интервидении»
Стартовал заключительный этап обучения волонтёрского корпуса в рамках подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Ответственную должность тим-лидера заняла Софья Шинкарёва из Реутова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Накануне финала конкурса, который состоится 20 сентября, волонтёрский штаб прибыл в официальный медиацентр на итоговый инструктаж и ознакомления с объектами. Волонтёры получили комплекты брендированной одежды и необходимые для работы аксессуары.
«Особое внимание организаторы уделили безопасности. Волонтёров научили оперативно реагировать на любые ситуации во время проведения конкурса. А для понимания логистики организовали ознакомительную экскурсию по главной площадке мероприятия – концертному залу Live Arena, где пройдут выступления», – рассказали в администрации.
В обязанности Софьи входит координация работы закреплённой за ней группы волонтёров, в которую вошли активисты разных муниципалитетов Подмосковья. Шинкарёва уже провела первую встречу с ними.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» – одно из самых ожидаемых культурных событий года. Среди участников – исполнители из 23 стран, в том числе российский певец SHAMAN.
