Играет в кино и театре, развелась с актёром и счастлива с фотографом: карьера и личная жизнь Ирины Горячевой
В актрисе Ирине Горячевой есть яркая индивидуальность без самолюбования, пошлости и фальши, завораживающий голос и талант. Одной из самых ярких работ артистки является роль Агаты Север в детективе «Северное сияние». Поклонники Горячевой пристально следят за её творчеством и с нетерпением ждут появления актрисы на экране. 7 марта артистке исполняется 48 лет. О том, как Ирина Горячева стала актрисой, и о её личной жизни — материале «Радио 1».
Биография Ирины Горячевой: карьераИрина родилась и выросла в Ярославле, там же окончила театральный институт и некоторое время работала в театре драмы им. Ф. Волкова. В 2001 году актриса дебютировала в кино, получив сразу несколько второстепенных ролей в популярных сериалах, например в «Убойной силе».
Через несколько лет Горячеву пригласили в труппу Александринского театра и она, не раздумывая, вместе с мужем и маленькой дочкой переехала в Санкт-Петербург. С тех пор её карьера начала процветать, и в театре, и в кино она стала получать преимущественно главные роли, довольно быстро став успешной и узнаваемой.
Личная жизнь Ирины ГорячевойПервый супруг Ирины, актёр Вадим Романов, с которым они познакомились в театре драмы имени Ф. Волкова, был старше её на 16 лет. Они поженились в 2003 году, в семье родилась дочь Варвара, она решила пойти по стопам родителей — стать актрисой. Вадим и Ирина обосновались в Северной столице, стали работать в одном театре, но в конце 2000-х они развелись. Причины расставания неизвестны — бывшие супруги отказались говорить с журналистами на эту тему.
Ирина с головой ушла в работу, те годы стали для неё особенно плодотворными — ежегодно на экраны выходило по 6-9 кинопроектов с её участием, актриса еле успевала совмещать съёмки и театр. Вадим не оставил дочь, постоянно навещал или брал к себе, когда у бывшей жены были особенно загруженные недели. А потом Горячева встретила новую любовь.
Фотограф Иван Токсин оказался на несколько лет моложе, сумел найти общий язык с Варварой, и саму Ирину окружил теплом и заботой. Токсин и Горячева по сей день вместе.
Ирина Горячева сейчасСегодня Горячева продолжает свою творческую деятельность, активно снимаясь в кино и сериалах, а также поддерживая присутствие в социальных сетях. В кино она прочно закрепилась в детективном жанре: актриса продолжает сниматься в новых сезонах сериала «Свои», где ее персонаж Виктория Берсеева остается одним из ключевых.
Кроме того, она расширяет амплуа, участвуя в более мрачных или фэнтезийных проектах, таких как недавний «Молот ведьм».