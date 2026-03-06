Оставшийся без волос Гоген Солнцев намерен судиться с салоном красоты

06 марта 2026, 06:18

Гоген Солнцев (Фото: Instagram* / @solntcev)

Шоумен Гоген Солнцев стал жертвой некачественной процедуры обесцвечивания волос в одном из столичных салонов красоты. В беседе с «Газетой.Ru» артист рассказал, что ему сожгли кожу на голове.





По словам Солнцева, последствия оказались серьезными. Теперь, вероятно, ему потребуется сложная и дорогостоящая операция по пересадке кожи.



Сейчас артист регулярно посещает трихолога и делает перевязки. Окончательные выводы о масштабах трагедии можно будет сделать через неделю, когда специалист оценит, какой процент кожи головы подвергся необратимым изменениям.



Параллельно с лечением Солнцев вместе с адвокатом подготовил досудебную претензию к сети салонов. После получения медицинского свидетельства станут известны детали потенциального иска.



«Я потерял хороший контракт: с апреля должен был стать амбассадором модного бренда линейки по уходу за волосами», — поделился Солнцев.