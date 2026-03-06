Ученицы российского актёра заявляют о домогательствах на курсах подготовки
Бывшие ученицы актёра Артёма Давыдова заявили о сексуальных домогательствах во время курсов подготовки. Девушки рассказали, что педагог задавал вопросы интимного характера и предлагал встречи. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
28-летний выпускник Школы-студии МХАТ обучает абитуриентов уже четыре года. На занятиях он разбирает программы для прослушивания и теорию сценического искусства. Однако ученицы недовольны его методами. Ольга, одна из студенток, утверждает, что педагог ругался и прерывал занятия. Он также звонил девушкам ночью, задавал провокационные вопросы и предлагал вечеринки.
Яна, ещё одна бывшая ученица, рассказала, что Давыдов связался с ней через чат поступающих и предложил «сделку» — интимные отношения в обмен на помощь с поступлением. Бывшие ученицы пытаются предупредить других о возможных опасностях.
Артём отрицает все обвинения и считает, что студенты просто недовольны тем, что не поступили в вуз.
