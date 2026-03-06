Ученицы российского актёра заявляют о домогательствах на курсах подготовки

06 марта 2026, 09:20

Актёра Артёма Давыдова обвиняют в домогательствах в отношении бывших учениц

Артём Давыдов (Фото: кадр из фильма «Новенькие. Бунт против взрослых»)

Бывшие ученицы актёра Артёма Давыдова заявили о сексуальных домогательствах во время курсов подготовки. Девушки рассказали, что педагог задавал вопросы интимного характера и предлагал встречи. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.