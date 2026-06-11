«Их и в гроб не положат»: как проклятие бриллиантов Людмилы Зыкиной уничтожило жизни тех, кто к ним прикоснулся и что ее связвало с Косыгиным

11 июня 2026, 16:46

Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Алексей Панов)

Людмила Зыкина была не только королевой русской песни, но и известной ценительницей ювелирных украшений. Даже сейчас, когда звезды нет уже много лет, эксперты спорят, сколько бриллиантов было у певицы при жизни, и пытаются ответить на главный вопрос: куда они делись после её смерти. Почему драгоценности легендарной артистки до сих пор не найдены и что скрывается за этой тайной, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как Людмила Зыкина собирала свои драгоценности и почему ей не дали купить иномарку Откуда у Зыкиной появились драгоценности императрицы Сколько стоила ювелирная коллекция Зыкиной Куда исчезли сокровища Зыкиной и что нашла полиция у домработницы Пророчество Зыкиной и череда трагедий, постигшая наследников её бриллиантов

Как Людмила Зыкина собирала свои драгоценности и почему ей не дали купить иномарку



Людмила Зыкина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)



Юлиан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Вы что, Люда, в "Волге" уже разочаровались?.. Я не хочу вас видеть в заграничной машине. Вы — русская женщина, русская певица», — приводит слова Фурцевой Людмила Зыкина в своих мемуарах.

Откуда у Зыкиной появились драгоценности императрицы

«Разговоры об их отношениях начались после одного из торжественных вечеров, на котором Косыгин признался, что очень любит песни Зыкиной. Вскоре умерла жена председателя, и Зыкину стали называть тайной женой политика», — говорится в материале издания «РИА Новости».



Драгоценности Людмилы Зыкиной (Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников)

«Колье, созданное бакинскими мастерами, было преподнесено Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым. Украшение выполнено из белого и жёлтого золота и состоит из 127 природных бриллиантов», — сообщал ТАСС.

Сколько стоила ювелирная коллекция Зыкиной

«Как-то на гастролях в Волгограде я зашёл к ней в гримёрку, увидел, что Зыкина примеряет красивые серьги и колье. Я не удержался, воскликнул: "Какая красота!" А она мне в ответ: "Что? Думаешь, брюлики? Вот все так думают. А это бижутерия"», — вспоминал певец Юлиан.

Куда исчезли сокровища Зыкиной и что нашла полиция у домработницы

«После смерти Людмилы её украшения пропали», — признавалась подруга певицы Елена Лосева.

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Пророчество Зыкиной и череда трагедий, постигшая наследников её бриллиантов