«Их и в гроб не положат»: как проклятие бриллиантов Людмилы Зыкиной уничтожило жизни тех, кто к ним прикоснулся и что ее связвало с Косыгиным
Людмила Зыкина была не только королевой русской песни, но и известной ценительницей ювелирных украшений. Даже сейчас, когда звезды нет уже много лет, эксперты спорят, сколько бриллиантов было у певицы при жизни, и пытаются ответить на главный вопрос: куда они делись после её смерти. Почему драгоценности легендарной артистки до сих пор не найдены и что скрывается за этой тайной, читайте в материале «Радио 1».
Как Людмила Зыкина собирала свои драгоценности и почему ей не дали купить иномаркуМногие недоумевают, откуда у Людмилы Зыкиной, чьи родители были простыми рабочими и не помышляли о роскоши, появилась такая страсть к драгоценностям. Путь к славе знаменитой певицы начался с победы во всесоюзном конкурсе среди полутора тысяч участников, после чего она попала в хор имени Пятницкого и за десять лет завоевала титул царицы русской песни. Заработав первые собственные деньги, Зыкина начала покупать украшения, а настоящую любовь к бриллиантам исполнительнице позже привила Екатерина Фурцева. Один из чиновников, который находился рядом во время диалога «железной леди» и «мисс Волги», позже пересказывал его содержание: «Ты лицо русского народа на сцене, поэтому и выглядеть должна соответствующе — как царица». Для министра культуры СССР Зыкина была олицетворением совершенства в исполнении народных песен. Будучи одной из самых высокооплачиваемых певиц страны, Людмила Зыкина могла позволить себе приобретать ювелирные шедевры, отдав, например, три тысячи рублей за старинные серьги с сапфирами в бриллиантовой оправе. Исполнительница «Оренбургского платка» давала до 200 концертов в год, за каждый выход на сцену артистке официально платили 300 рублей при средней зарплате по стране — 130. ЦК КПСС выделил Людмиле престижную трёхкомнатную квартиру на 14 этаже высотки на Котельнической набережной, где её соседями стали видные партийные деятели и артисты.
По словам певца Юлиана, которого общественность считала возлюбленным Зыкиной, она была радушной хозяйкой. Накрывала роскошные столы с красной икрой и собственноручно готовила коронные котлеты — иногда даже брала их с собой на гастроли. После трапезы начиналось застолье с откровенными беседами, и Зыкина обожала демонстрировать свои бриллианты. По слухам, Екатерина Фурцева периодически сдерживала её порывы, не давая звезде переступать границы. Это ярко проявилось, когда певица захотела приобрести иномарку для подчёркивания своего статуса. Поскольку без разрешения Министерства культуры за иностранный автомобиль пришлось бы заплатить 200-процентную пошлину, Зыкина обратилась к подруге за содействием. Однако та резонно напомнила, что артистке, представляющей русский народ, подобает отечественный автомобиль, и вместо роскошной машины помогла солистке Москонцерта купить «Волгу». Как позже вспоминала сама Зыкина в своей книге «Течёт моя Волга…», речь шла о покупке «Пежо».
«Вы что, Люда, в "Волге" уже разочаровались?.. Я не хочу вас видеть в заграничной машине. Вы — русская женщина, русская певица», — приводит слова Фурцевой Людмила Зыкина в своих мемуарах.
Откуда у Зыкиной появились драгоценности императрицыВ СССР Зыкину называли «бриллиантовой дамой» и «миллионершей» — всем было ясно, что такие украшения по карману только очень богатой женщине. В документальном фильме «Дорогие товарищи. Сокровища Зыкиной», который вышел в 2024 году, диктор Центрального телевидения СССР Алла Данько рассказывала о том, как бриллианты Людмилы сверкали на экране даже при чёрно-белом телевидении и операторы специально брали крупные планы, чтобы зрители могли рассмотреть украшения королевы русской песни.
Существует мнение, что значительную часть украшений Зыкиной дарили влиятельные покровители, из-за чего исполнительнице даже приписывали роман с главой Совмина СССР Алексеем Косыгиным, слухи о котором усилились после ухода из жизни его супруги.
«Разговоры об их отношениях начались после одного из торжественных вечеров, на котором Косыгин признался, что очень любит песни Зыкиной. Вскоре умерла жена председателя, и Зыкину стали называть тайной женой политика», — говорится в материале издания «РИА Новости».Сама артистка это категорически отрицала. Не менее тепло к певице относился и первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев, который во время гастролей Людмилы в Баку не только присвоил ей звание народной артистки республики, но и вручил роскошный подарок.
«Колье, созданное бакинскими мастерами, было преподнесено Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым. Украшение выполнено из белого и жёлтого золота и состоит из 127 природных бриллиантов», — сообщал ТАСС.Зыкина активно пополняла свою коллекцию во время гастролей. В советское время в комиссионках можно было купить дореволюционные украшения, и у певицы появилась страсть к охоте за старинными предметами. Среди сокровищ певицы хранились и бриллианты, принадлежавшие императрице Марии Фёдоровне — матери Николая II. Даже специалистам затруднительно назвать их точную цену, которая, по всей видимости, составляет десятки миллионов рублей. Как выяснил биограф Людмилы Зыкиной Фёдор Раззаков, драгоценные камни попадали к ней разными путями: через личные контакты, дружбу с антикварами и закрытые аукционы.
Сколько стоила ювелирная коллекция ЗыкинойСтоимость ювелирной коллекции Людмилы Зыкиной оценивается специалистами от 163 миллионов до двух миллиардов рублей. Именно из-за этой баснословной цены певица всегда возила свои сокровища с собой — по воспоминаниям современников, в специальной чёрной сумочке. Впрочем, не все украшения в ней были подлинными.
«Как-то на гастролях в Волгограде я зашёл к ней в гримёрку, увидел, что Зыкина примеряет красивые серьги и колье. Я не удержался, воскликнул: "Какая красота!" А она мне в ответ: "Что? Думаешь, брюлики? Вот все так думают. А это бижутерия"», — вспоминал певец Юлиан.
Куда исчезли сокровища Зыкиной и что нашла полиция у домработницыПевица ушла из жизни в 2009 году, и бриллианты владычицы народного жанра бесследно исчезли. Дальние родственники тщательно осмотрели квартиру народной артистки СССР в поисках богатств, но обнаружили всего несколько колье и брошек. Их реализовали с торгов за 36 млн рублей. А где находятся самые дорогие и уникальные экземпляры — неизвестно.
«После смерти Людмилы её украшения пропали», — признавалась подруга певицы Елена Лосева.Поэтому адвокат Левчук от имени племянника певицы написал заявление в правоохранительные органы. В 2010 году полиция пришла с обыском к помощнице Людмилы Зыкиной Татьяне Свинковой. Сотрудники изъяли у женщины личные вещи Людмилы и часть украшений.
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Оказалось, домработница вывезла всё добро хозяйки к себе на дачу. Однако у нее нашли далеко не всю коллекцию: из почти 200 предметов обнаружили чуть больше 20. Остальная часть ювелирных изделий считается пропавшей.
Пророчество Зыкиной и череда трагедий, постигшая наследников её бриллиантовКак писали «Аргументы и факты», Людмила Зыкина, при жизни собравшая уникальную коллекцию драгоценностей, часто с горечью повторяла: «Их и в гроб не положат, и за гробом не понесут». У певицы не было своих детей, и она понимала: бриллианты не принесут счастья наследникам. Эти слова оказались пророческими.
Началась череда трагедий. Племянница Екатерина Зыкина — единственная, кто попытался отсудить свою долю, — продала квартиру, чтобы оплатить адвокатов, и скоропостижно скончалась в 2022 году в возрасте 42 лет. Брат Сергей, продавший коллекцию с молотка почти за 32 миллиона рублей и поделивший деньги с адвокатом, был отвергнут семьёй и оказался в центре скандала. Курировавший дело следователь скончался вскоре после его закрытия, а адвокат Левчук в итоге попал под арест.
Журналисты окрестили эту мрачную череду событий «проклятием бриллиантов Зыкиной». В 2026 году, спустя почти два десятилетия, оставшаяся часть коллекции снова готовится к аукциону. Память о хранительнице народных традиций продолжают чтить по сей день.