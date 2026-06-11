Разрыв аорты на борту самолёта и новая опора: как живёт Диана Гурцкая после смерти мужа и кто стал ее вторым главным мужчиной в жизни

11 июня 2026, 15:55

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм*@diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая — пример невероятной силы духа. Лишённая зрения с рождения, она не только состоялась как певица, но и завоевала всенародную любовь своими пронзительными песнями. К мечте артистка шла сквозь боль и преграды. А когда наконец обрела надежду на счастье, жизнь нанесла сокрушительный удар — муж народной артистки России скоропостижно скончался. Как живёт Диана Гурцкая сегодня и кто стал её главной опорой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из темноты — на сцену: становление «незрячей принцессы» российской эстрады Трагическая гибель мужа Дианы Гурцкой Новая опора Дианы Гурцкой

Из темноты — на сцену: становление «незрячей принцессы» российской эстрады

Трагическая гибель мужа Дианы Гурцкой



Пётр Кучеренко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

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«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — сообщила пресс-служба Минобрнауки.



Диана Гурцкая в образе кошки фараона на шоу Аватар (Фото: Инстаграм*@diana.gurtskaya.official)

«Время не лечит, оно лишь учит жить без любимого человека», — приводит слова певицы «Рамблер».

Новая опора Дианы Гурцкой



Диана Гурцкая с сыном (Фото: Инстаграм*@diana.gurtskaya.official)

«Сегодня у тебя день рождения. Знаешь, я помню тот день, когда мы встретились, каждый миг… Помню наш разговор. Помню, как сильно ты меня любил, и я тебя. Знаешь, родной, Костя очень на тебя похож. Ты бы гордился им. Мы стараемся делать всё, чтобы ты нами гордился», — написала она.