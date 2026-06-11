Разрыв аорты на борту самолёта и новая опора: как живёт Диана Гурцкая после смерти мужа и кто стал ее вторым главным мужчиной в жизни
Диана Гурцкая — пример невероятной силы духа. Лишённая зрения с рождения, она не только состоялась как певица, но и завоевала всенародную любовь своими пронзительными песнями. К мечте артистка шла сквозь боль и преграды. А когда наконец обрела надежду на счастье, жизнь нанесла сокрушительный удар — муж народной артистки России скоропостижно скончался. Как живёт Диана Гурцкая сегодня и кто стал её главной опорой, читайте в материале «Радио 1».
Из темноты — на сцену: становление «незрячей принцессы» российской эстрадыДиана Гурцкая родилась в Сухуми и стала четвёртым ребёнком в семье шахтёра и учительницы. Родители заподозрили неладное со зрением дочери после того, как она упала. Обратившись к врачам, они узнали о врождённой слепоте малышки. Однако вместо отчаяния мать с отцом пообещали помочь наследнице превратить этот недостаток в достоинство, и Диана блестяще оправдала их надежды: несмотря на отсутствие зрения, девочка освоила фортепиано и в 8 лет твёрдо заявила о желании стать певицей.
Путь к мечте развивался стремительно: уже в 10 лет она выступала на сцене Тбилисской филармонии, а в 15 лет, завоевав специальный приз конкурса «Ялта — Москва — Транзит», начала своё знаковое сотрудничество с Игорем Николаевым. Окончив эстрадное отделение училища имени Гнесиных, Диана Гурцкая покорила миллионы слушателей и стала народной артисткой России. Возглавила Центр социальной интеграции и вошла в историю как первая незрячая участница «Евровидения». Долгое время певица не верила, что из-за своего недуга сможет построить отношения, но встреча с Петром Кучеренко в 2002 году изменила её жизнь.
Трагическая гибель мужа Дианы ГурцкойЗнакомство юриста Петра Кучеренко и Дианы Гурцкой состоялось благодаря Ирине Хакамаде, попросившей его создать для певицы социальный проект. Государственный деятель разработал программу «Голос в тишине», с которой выпускница Гнесинки и её ансамбль выступали в детских домах и интернатах. И несмотря на то, что они принадлежали к совершенно разным мирам — он был профессором и спортсменом, далёким от шоу-бизнеса, — между ними мгновенно возникло чувство родства душ. Сам Кучеренко в интервью «Антенне» признавался: «Я просто влюбился в неё… Потому что она — необыкновенная. Внешность, голос, наполнение, энергия, энергетика, доброта, талант…». Юриста покорили внутренняя чистота и волшебный голос исполнительницы. Поэтому на их первом свидании в кино, молодой мужчина весь сеанс тихонько пересказывал Диане сюжет фильма. Певица отчаянно стеснялась, а он трогательно поддерживал её, с первых минут ощутив непреодолимое желание защищать эту удивительную девушку. В сентябре 2005 года уроженка Сухуми и доктор юридических наук поженились, а уже через два года Диана подарила мужу сына Константина.
Она продолжала выступать даже на последних сроках беременности и принципиально отказалась рожать за границей в пользу московского перинатального центра. Жена правоведа полностью погрузилась в материнство и неустанно благодарила судьбу за идеального супруга. Кучеренко стал для неё не только мужем и лучшим другом, но и самой надёжной опорой. Это особенно ярко проявилось в 2018 году, когда Диане поставили страшный диагноз: он ни на шаг не отходил от возлюбленной.
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Пётр настоял на повторных обследованиях, которые в итоге полностью опровергли страшную болезнь. Кучеренко работал заместителем министра науки и высшего образования. В 2023 году на обратном пути из командировки с Кубы мужчине резко стало плохо — прямо на борту самолёта произошёл разрыв аорты.
«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — сообщила пресс-служба Минобрнауки.С того момента для певицы словно всё вокруг замерло. Первые месяцы после потери Диана провела в глубоком трауре, ежедневно посещая могилу мужа и полностью отказавшись от публичной жизни. Спустя время народная артистка РФ начала понемногу возвращаться к работе.
Иногда она выступает, но такие выходы на сцену случаются всё реже. В 2024 году певица удивила зрителей участием в шоу «Аватар» — конкурсантка вышла на сцену в образе кошки фараона. При этом вдова Петра Кучеренко честно признаётся: спустя три года после гибели мужа её душевная боль никуда не ушла.
«Время не лечит, оно лишь учит жить без любимого человека», — приводит слова певицы «Рамблер».
Новая опора Дианы ГурцкойТеперь главной опорой Дианы Гурцкой стал сын Константин, который в конце июня отметит 19-летие. С детства он увлекался музыкой, участвовал с мамой в шоу «Две звезды», окончил музыкальную школу имени Островского. Однако парень изменил планы: вместо Академии имени Гнесиных, куда мечтал поступить, он подал документы на факультет международного права в МГИМО и стал студентом престижного вуза страны.
По словам Дианы, юноша стремится добиваться всего самостоятельно, не полагаясь на родственные связи, но знает, что мать верит в его успех и всегда готова поддержать, если он захочет вернуться к профессиональной сцене. Продолжая учиться жить без супруга, вдова в памятные даты мысленно обращается к нему с обещанием, что вместе с сыном они постараются оправдать надежды. 14 октября 2024 года, в день рождения мужа, Гурцкая опубликовала пост в соцсетях.
«Сегодня у тебя день рождения. Знаешь, я помню тот день, когда мы встретились, каждый миг… Помню наш разговор. Помню, как сильно ты меня любил, и я тебя. Знаешь, родной, Костя очень на тебя похож. Ты бы гордился им. Мы стараемся делать всё, чтобы ты нами гордился», — написала она.