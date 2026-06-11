Седой, одинокий и под ракетами: как живёт брошенный женой Кирилл Сафонов в израильском Ашкелоне и куда он пропал во время ракетных ударов

11 июня 2026, 16:28

Кирилл Сафонов (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

Некогда главный кумир домохозяек и восходящая звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов в какой-то момент тихо исчез с российских экранов, переехав в израильский Ашкелон — город, регулярно страдающий от ракетных обстрелов. И пока супруга любимца публики Саша Савельева ведёт светскую жизнь в Москве и позирует в купальниках в Абу-Даби, актёр вместе с сыном живёт в зоне постоянного риска. Скандал с постом на украинском языке и угроза признания иноагентом оказались для пары серьёзным испытанием. Где сейчас находится артист и что происходит в его личной жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Отпишитесь и идите своей дорогой»: Сафонов угодил в скандал из-за поздравления сына Мыться или проявлять героизм? Исповедь Сафонова о жизни в Израиле «Ещё никто так эффектно Колу не пил»: как Сафонов напугал поклонников

«Отпишитесь и идите своей дорогой»: Сафонов угодил в скандал из-за поздравления сына

«Мы всегда жили на две страны, а то, что сейчас начали замечать, просто смешно», — заявила она в интервью News.ru.

Кирилл Сафонов (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

Мыться или проявлять героизм? Исповедь Сафонова о жизни в Израиле

«Каждое утро у меня был простой маршрут: отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать письмо… Война внесла коррективы в расписание. Вид на воду сменился на оперативные данные. Вот, например, сайт, который в процентах сообщает, насколько безопасно сейчас принимать душ», — цитирует Сафонова «Voice.ru».

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«Ещё никто так эффектно Колу не пил»: как Сафонов напугал поклонников

«Артист живёт в городе Ашкелон, который подвергается обстрелам. Последнее сообщение в его блоге было опубликовано 11 июня, с тех пор новостей от него не было», — передавал корреспондент News.ru.



Кирилл Сафонов с женой (Фото: Инстаграм* @kirill_safonov)

«Получил такое количество поздравлений, что быстро в уме прикинул: я должен потратить более 10 часов на ответы, это целая вечность. Поэтому я сдался и решил просто с любовью и благодарностью написать сразу всем — спасибо!» — обратился актёр к аудитории.

«Ещё никто так эффектно Колу не пил», — написала Саша Савельева в комментариях.