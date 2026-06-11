Седой, одинокий и под ракетами: как живёт брошенный женой Кирилл Сафонов в израильском Ашкелоне и куда он пропал во время ракетных ударов
Некогда главный кумир домохозяек и восходящая звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов в какой-то момент тихо исчез с российских экранов, переехав в израильский Ашкелон — город, регулярно страдающий от ракетных обстрелов. И пока супруга любимца публики Саша Савельева ведёт светскую жизнь в Москве и позирует в купальниках в Абу-Даби, актёр вместе с сыном живёт в зоне постоянного риска. Скандал с постом на украинском языке и угроза признания иноагентом оказались для пары серьёзным испытанием. Где сейчас находится артист и что происходит в его личной жизни, читайте в материале «Радио 1».
«Отпишитесь и идите своей дорогой»: Сафонов угодил в скандал из-за поздравления сына
В 2022 году Кирилл Сафонов с семьёй переехал в израильский Ашкелон — город, граничащий с сектором Газа. Саша Савельева объяснила, что они давно вели мобильный образ жизни и привыкли часто менять локации.
«Мы всегда жили на две страны, а то, что сейчас начали замечать, просто смешно», — заявила она в интервью News.ru.Однако настоящий скандал разразился в мае 2023 года после того, как Cафонов поздравил сына с днём рождения на украинском языке. В ответ на волну критики актёр жёстко ответил своим подписчикам: «Я говорю на трёх языках. Если кого-то это задевает — просто отпишитесь и идите своей дорогой». Это спровоцировало обращение движения «Ветераны России» в Минюст с требованием признать звезду сериала «Скрытые мотивы» иноагентом из-за подозрений в финансировании ВСУ. И хотя к началу 2026 года официальный статус Сафонову так и не присвоили, он фактически оказался в негласном бане. Российские режиссёры перестали звать бывшего театрала в крупные проекты, а для государственных каналов его имя стало нежелательным.
Мыться или проявлять героизм? Исповедь Сафонова о жизни в ИзраилеВ начале 2025 года Саша Савельева под предлогом работы вернулась в Москву с сыном. Хотя супруги официально не разводятся, вместе они не живут уже больше года. Пока жена наслаждается столичной жизнью и отдыхом в Эмиратах, Кирилл остаётся в опасном Ашкелоне. Его привычные утренние прогулки у моря сменились чтением военных сводок. О том, как обострение конфликта изменил его быт, актёр с горечью рассказал в интервью в марте 2026 года.
«Каждое утро у меня был простой маршрут: отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать письмо… Война внесла коррективы в расписание. Вид на воду сменился на оперативные данные. Вот, например, сайт, который в процентах сообщает, насколько безопасно сейчас принимать душ», — цитирует Сафонова «Voice.ru».
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По его словам, обычный человек в таких условиях открывает сайт, смотрит на данные и принимает абсурдное решение: мыться ли ему сегодня, рискуя жизнью, или же проявить «героизм», оставшись грязным.
«Ещё никто так эффектно Колу не пил»: как Сафонов напугал поклонниковСамым громким инфоповодом 2025 года стало внезапное исчезновение Кирилла Сафонова из соцсетей 11 июня. Это произошло накануне предполагаемых ракетных ударов Ирана, из-за чего поклонники забеспокоились, а СМИ сообщили о пропаже актёра.
«Артист живёт в городе Ашкелон, который подвергается обстрелам. Последнее сообщение в его блоге было опубликовано 11 июня, с тех пор новостей от него не было», — передавал корреспондент News.ru.Предпологалось, что артист прячется в бомбоубежище. Спустя несколько дней «Пересмешник» развеял слухи, опубликовав расслабленное видео у бассейна с бокалом в руке и объяснив молчание нехваткой времени на ответы на поток поздравлений с днём рождения.
«Получил такое количество поздравлений, что быстро в уме прикинул: я должен потратить более 10 часов на ответы, это целая вечность. Поэтому я сдался и решил просто с любовью и благодарностью написать сразу всем — спасибо!» — обратился актёр к аудитории.Ситуацию разрядила лёгкая перепалка с женой.
«Ещё никто так эффектно Колу не пил», — написала Саша Савельева в комментариях.На что супруг шутливо ответил: «Не раскрывай карты». Семья по-прежнему живёт отдельно в разных странах. Однако Кирилл эмоционально опровергает развод и твёрдо заявляет: «Мы сейчас в такой ситуации... Нет, мы не разводимся!».