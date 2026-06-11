Сын против матери и слитое видео: за какое наследсто семья покойного Децла устроила публичную битву и что теперь будет с его вдовой
Если ещё недавно Антоний Толмацкий делился творческими планами и рассуждал о жизни на фоне славы своего знаменитого отца, то теперь сын Децла оказался в центре скандала из-за вирусного видео, где он требует от матери освободить квартиру, чтобы продать её. Этот ролик вызвал бурную реакцию в сети. У журналистов также возникли вопросы, на которые наследник рэпера ответил не менее резко, а позже объяснил, что опубликованные кадры были грубо вырваны из контекста многолетнего семейного конфликта. О подробностях этой неприятной истории читайте в материале «Радио 1».
«Не надо снимать, это тебе не поможет»: скандал вокруг квартиры ДецлаСын покойного рэпера Антоний Толмацкий отреагировал на видео, которое ранее выложила его мать Юлия Киселёва. На записи молодой человек требует, чтобы она съехала из квартиры. После того как ролик разошёлся в сети, наследник музыканта объяснил: опубликованный отрывок не показывает полной картины многолетнего семейного конфликта. В социальных сетях видео вызвало бурную реакцию. Пользователи обратили внимание на эмоциональное состояние 20-летнего Толмацкого и его резкие высказывания в адрес матери.
«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришёл к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать её. Ты здесь не живёшь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — цитирует слова Антония «Пятый канал».Мать наследника музыканта придерживается противоположного мнения.
«Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — ответила Юлия Киселёва.После этого диалог перешёл на повышенные тона. На кадрах видно, как молодой человек эмоционально реагирует на происходящее и хватается за голову. Произошедшим заинтересовались представители СМИ. Но первая реакция Антония на их вопросы тоже оказалась весьма резкой. В беседе с журналистами он отказался вдаваться в детали семейного конфликта и посоветовал обращаться к нему через официального представителя.
«Все комментарии — через менеджера, особенно по семейным обстоятельствам, иначе я вас заблокирую. Всё, давайте без этой…, до свидания, я занят», — заявил Толмацкий Super.ru.
Сын рэпера раскрыл правду о семейном споре из-за квартирыОтвечая на активное обсуждение в сети, Антоний Толмацкий опубликовал развёрнутое объяснение, заявив, что речь идёт не о попытке выселения матери, а о давнем имущественном споре вокруг принадлежащей бабушке квартиры. Именно она, по словам артиста, решила продать недвижимость и приобрести две отдельные квартиры из-за слишком высоких затрат на содержание нынешнего жилья.
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«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как её иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твёрдо решила разменять эту площадь на две квартиры, потому что содержать то жильё больше нет финансовой возможности. Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей. Мы не раз выходили на контакт с разными предложениями, пытались договориться мирно», — написал Толмацкий в своём блоге.Антоний заявил, что распространённый в сети ролик не показывает полной картины их давнего семейного конфликта. Сын рэпера не отрицает: на видео он ведёт себя вызывающе и резко, но связывает это с нервным напряжением и накопившейся усталостью.
«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — добавил он.Вместе с тем Антоний отметил, что не собирается вдаваться в детали семейных противоречий или публично выдвигать претензии к родным. Отпрыск также обратил внимание на то, как много негатива вылилось на него после выхода видео. Молодой артист заявил, что судить о человеке по нескольким секундам съёмки, не зная всех деталей случившегося, в принципе несправедливо.
«К сожалению, не всё в жизни можно уместить в короткий ролик или громкий заголовок», — приводит слова Толмацкого «Пятый канал».
Близкий знакомый Толмацких о финансовой стороне конфликтаСвоё мнение о разногласиях между вдовой рэпера Децла и их общим сыном высказал также человек, который долгое время близко общался с семьёй Кирилла Толмацкого.
«Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником и жила там одна», — рассказал собеседник «Комсомольской правде».Как заявил друг семьи, спор из-за квартиры тянется уже давно. По его информации, финансовые расходы по оплате жилья продолжительное время несли на себе и другие родственники.
«За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний. Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно», — добавил знакомый.Он также сообщил, что мать Антония, к сожалению, отреагировала на ситуацию слишком эмоционально и устроила скандал. Приятель Толмацких подчеркнул: родственники уже длительное время обеспокоены её психологическим состоянием и выразили надежду на то, что всё уладится. По словам знакомого семьи, история с квартирой — лишь очередной эпизод в затяжном семейном конфликте наследников Децла. Из-за того, что рэпер не оставил завещания, возникло множество юридических сложностей. А сам Антоний и раньше не раз жаловался на нехватку денег.
«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — говорил сын музыканта.
Что известно о наследнике Децла Антонии ТолмацкомАнтоний, выступающий под сценическим именем Тони Толмацкий, родился 17 июня 2005 года в семье рэпера Децла и модели Юлии Киселёвой, которые познакомились за год до его рождения в одном из закрытых петербургских клубов для любителей экстремального спорта. Поскольку родители не состояли в официальном браке, мальчик получил фамилию матери, а детство музыканта, вопреки стереотипам о роскошной жизни звёздных наследников, прошло довольно скромно. К тому времени его отец Кирилл уже пережил пик популярности и, выстраивая карьеру самостоятельно, практически не поддерживал отношений со своим отцом, известным продюсером Александром Толмацким.Несмотря на то что семья жила отдельно и порой ограничивалась самыми простыми продуктами вроде риса и бобов, Антоний никогда не считал это проблемой, ведь главным человеком в его жизни оставался отец. Кумир подростков 2000-х годов активно участвовал в воспитании, водил сына в школу, помогал с учёбой и брал на концерты, а тот, в свою очередь, копировал причёски и стиль одежды родителя. Именно Кирилл, за работой которого отпрыск наблюдал с восхищением, сформировал музыкальные вкусы наследника. Мать также сыграла большую роль в воспитании мальчика. Если легенда русского рэпа прививал парнюу любовь к музыке и артистической среде, то Юлия Киселёва делала упор на образование и культуру — она постоянно брала Антония в музеи, на выставки и в галереи.
Сам юноша позже признавался: культурная жизнь временами его выматывала — программа была слишком насыщенной. Но именно она дала ему широту взглядов и привила интерес к искусству. Родители сошлись на одном: сын обязан получить образование. При этом Децл планировал, что после учёбы наследник вольётся в его коллектив и займётся организацией концертов. По воспоминаниям близких, рэпер видел в Толмацком младшем будущего помощника. Несмотря на скандал, Антоний продолжает заниматься музыкой, которую начал ещё несколько лет назад. В 2026 году он анонсировал выход нового альбома, где, по его словам, будут треки, посвящённые отцу и их непростым отношениям.