Сын против матери и слитое видео: за какое наследсто семья покойного Децла устроила публичную битву и что теперь будет с его вдовой

11 июня 2026, 16:15

Антоний Толмацкий (Инстаграм* @juzeppe_junior)

Если ещё недавно Антоний Толмацкий делился творческими планами и рассуждал о жизни на фоне славы своего знаменитого отца, то теперь сын Децла оказался в центре скандала из-за вирусного видео, где он требует от матери освободить квартиру, чтобы продать её. Этот ролик вызвал бурную реакцию в сети. У журналистов также возникли вопросы, на которые наследник рэпера ответил не менее резко, а позже объяснил, что опубликованные кадры были грубо вырваны из контекста многолетнего семейного конфликта. О подробностях этой неприятной истории читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Не надо снимать, это тебе не поможет»: скандал вокруг квартиры Децла Сын рэпера раскрыл правду о семейном споре из-за квартиры Близкий знакомый Толмацких о финансовой стороне конфликта Что известно о наследнике Децла Антонии Толмацком

«Не надо снимать, это тебе не поможет»: скандал вокруг квартиры Децла



Антоний Толмацкий (Инстаграм* @juzeppe_junior)

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришёл к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать её. Ты здесь не живёшь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом», — цитирует слова Антония «Пятый канал».

«Я здесь, это мой дом, это моя частная жизнь», — ответила Юлия Киселёва.



«Все комментарии — через менеджера, особенно по семейным обстоятельствам, иначе я вас заблокирую. Всё, давайте без этой…, до свидания, я занят», — заявил Толмацкий Super.ru.

Сын рэпера раскрыл правду о семейном споре из-за квартиры

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«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как её иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твёрдо решила разменять эту площадь на две квартиры, потому что содержать то жильё больше нет финансовой возможности. Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей. Мы не раз выходили на контакт с разными предложениями, пытались договориться мирно», — написал Толмацкий в своём блоге.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — добавил он.

«К сожалению, не всё в жизни можно уместить в короткий ролик или громкий заголовок», — приводит слова Толмацкого «Пятый канал».

Близкий знакомый Толмацких о финансовой стороне конфликта

Кирилл Толмацкий (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Я знаком с ситуацией и могу сказать, что по одному видео делать выводы не стоит. Квартира изначально принадлежит бабушке Антония. Его мама там была прописана, но не являлась собственником и жила там одна», — рассказал собеседник «Комсомольской правде».

«За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний. Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно», — добавил знакомый.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — говорил сын музыканта.

Что известно о наследнике Децла Антонии Толмацком