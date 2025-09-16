Инфекционист оценил серьезность состояния сына Айзы, заболевшего лихорадкой денге

16 сентября 2025, 11:49

Жемчугов: заболевший лихорадкой денге сын Айзы должен следить за температурой

Айза (Фото: телеграм-канал @aizalovesyou)

Сын блогера Айзы заболел лихорадкой денге на Бали. Звезда рассказала об этом подписчикам в соцсетях. Она отметила, что у восьмилетнего Элвиса держится высокая температура.







«Дорогой дневник...Ну сколько можно издеваться над моим лисенком? Пришли анализы Элвиса. Лихорадка денге. У нас была горячая ночь с температурой 40. Он держится, хотя его знобит, жуть как. Теперь каждый день сдавать кровь и проверять на тромбоциты. Анализа на денге не существует, как и лечения», — поделилась она в личном блоге.

«Здесь нельзя допускать повышения температуры. То есть если поддерживать температуру близкую к нормальной, то это фактически не специфическая противовоспалительная терапия, которая уменьшит количество осложнений и уберет тяжесть», — сказал он.

«Лихорадкой денге можно болеть многократно, и каждый раз будет все тяжелее и тяжелее — поскольку есть несколько разновидностей вируса. Если при других болезнях после переболевания вырабатывается иммунитет, то здесь наоборот — синдром усиления. Повторное заражение, другой разновидностью вируса приведет к более тяжелому течению», — предупредил эксперт.