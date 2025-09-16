Инфекционист оценил серьезность состояния сына Айзы, заболевшего лихорадкой денге
Сын блогера Айзы заболел лихорадкой денге на Бали. Звезда рассказала об этом подписчикам в соцсетях. Она отметила, что у восьмилетнего Элвиса держится высокая температура.
«Дорогой дневник...Ну сколько можно издеваться над моим лисенком? Пришли анализы Элвиса. Лихорадка денге. У нас была горячая ночь с температурой 40. Он держится, хотя его знобит, жуть как. Теперь каждый день сдавать кровь и проверять на тромбоциты. Анализа на денге не существует, как и лечения», — поделилась она в личном блоге.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что есть общий принцип лечения этой болезни, и его нужно соблюдать.
«Здесь нельзя допускать повышения температуры. То есть если поддерживать температуру близкую к нормальной, то это фактически не специфическая противовоспалительная терапия, которая уменьшит количество осложнений и уберет тяжесть», — сказал он.
По словам врача, необходимо сразу обратиться к специалистам, которые назначат препараты в зависимости от возраста и тяжести болезни.
«Лихорадкой денге можно болеть многократно, и каждый раз будет все тяжелее и тяжелее — поскольку есть несколько разновидностей вируса. Если при других болезнях после переболевания вырабатывается иммунитет, то здесь наоборот — синдром усиления. Повторное заражение, другой разновидностью вируса приведет к более тяжелому течению», — предупредил эксперт.
Он добавил, что лихорадкой денге невозможно перенять от человека, потому что заражение происходит только через комаров.
Напомним, что лихорадка денге встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна — приэкваториальной зоне. Но в связи с потеплением климата комары могут выживать и вокруг Средиземного моря, соответственно, заразить кого-то вирусом.