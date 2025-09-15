Айза-Лилуна Ай сообщила о серьёзной болезни своего младшего сына

15 сентября 2025, 13:20

У сына Айзы Элвиса выявили лихорадку денге

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала, что её младший сын Элвис заболел лихорадкой денге. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале. По словам Айзы, результаты недавних анализов показали у ребёнка резко сниженный уровень тромбоцитов — один из ключевых признаков вируса.





Сейчас, по словам Айзы, Элвису назначен строгий постельный режим. Мальчику ежедневно приходится сдавать кровь для контроля показателей. Семья, как отметила Айза, надолго останется дома.





«Элвис держится, хотя его знобит жутко… Анализа на денге не существует, как и лечения. Но вот показатель тромбоцитов показывает наличие болезни», — написала Айза.