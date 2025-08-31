Жители Подмосковья столкнулись с новым опасным вирусом

31 августа 2025, 15:21

В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Фото: Istock/GordZam

В России зарегистрировали второй завозной случай лихорадки чикунгунья. Пациент, родственник первого заболевшего, вместе с семьёй вернулся из поездки на Шри-Ланку. Подробности сообщает общественно-социальный проект ВФокусе Mail.





На данный момент оба больных находятся в Раменской больнице с состоянием средней тяжести. Биоматериалы третьего члена семьи исследуются для подтверждения или исключения диагноза.



Роспотребнадзор заявил, что риска распространения инфекции внутри страны нет, так как вирус передаётся не от человека к человеку, а через укусы комаров. Переносчиками являются азиатские тигровые комары, распространённые в регионах с тропическим климатом.



Симптомы заболевания включают высокую температуру и сильную боль в суставах. В ряде случаев возможно развитие хронического артрита. Наибольшему риску подвержены пожилые люди и беременные женщины.



