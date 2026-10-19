«Иногда он едва держался на ногах»: школа для особенных детей и роман с американцем. Какой выросла дочь Вечеслава Добрынина и почему ходит по судам

19 октября 2026, 17:07

Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Она живёт в США, работает риелтором и редко бывает в Москве. Но в конце 2025 года прилетела в Россию — и узнала то, что заставило её пригрозить судом Леониду Кабанову. Что именно обнаружила дочь Вячеслава Добрынина и почему она встала на сторону команды Зардинова, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От ВГИКа до американской школы для особенных детей Памятник, концерт и чужие лица на сцене Официальный «Доктор Шлягер» и его двойник «Встретимся в суде»: позиция дочери хитмейкера

От ВГИКа до американской школы для особенных детей

Памятник, концерт и чужие лица на сцене



Вячеслав Добрынин с женой (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)

«Памятник установила вдова Ирина Добрынина, это её дизайн. Очень красивый. Вячеслав Григорьевич похоронен на Троекуровском кладбище, где все артисты, на 21-м участке», — цитирует дочь артиста «МК».

«Я знаю очень многих музыкантов, с которыми папа работал, и ездила с ним много раз на гастроли. Я никогда этого человека не видела. Мне присылали видео позорного исполнения папиных песен. Иногда это выглядело, будто он в нетрезвом состоянии на сцене. Это абсолютно для меня неподобающее поведение», — рассказала она в программе «Ты не поверишь!».

Официальный «Доктор Шлягер» и его двойник

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Вячеслав Добрынин с дочерью Катей (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)

«Нам говорят: «Так вы уже были только что у нас, как мы вас тут возьмём». И мы, получается, легальная команда, мы постоянно от этого страдаем», — заявил Зардинов на НТВ.

«Песни они не могут запретить петь, потому что на песни у них прав нет. У них есть права только на бренд «Доктор Шлягер», — приводит его слова «СтарХит».

«Встретимся в суде»: позиция дочери хитмейкера

«Господин Кабанов, прошу вас остановить деятельность, которой вы занимаетесь, исполняя песни моего папы Вячеслава Добрынина. Прекратите использовать его имя, петь его песни, использовать его фотографии. В противном случае мы с вами встретимся в суде», — заявила наследница в эфире.