«Иногда он едва держался на ногах»: школа для особенных детей и роман с американцем. Какой выросла дочь Вечеслава Добрынина и почему ходит по судам
Она живёт в США, работает риелтором и редко бывает в Москве. Но в конце 2025 года прилетела в Россию — и узнала то, что заставило её пригрозить судом Леониду Кабанову. Что именно обнаружила дочь Вячеслава Добрынина и почему она встала на сторону команды Зардинова, читайте в материале «Радио 1».
От ВГИКа до американской школы для особенных детейЕкатерина появилась на свет в 1978 году в семье Вячеслава Добрынина и его первой супруги Ирины Антоновой. Росла она в атмосфере заботы: и отец, и мать стремились дать дочери всё самое лучшее. Брак продлился 15 лет — срок немалый по меркам артистического мира. Женщина не скрывала: расстались из-за бесконечных измен мужа, но даже после развода им хватило мудрости сохранить человеческие отношения. В юности Катя пробовала найти свой путь в искусстве: получила образование во ВГИКе, где её мастером был легендарный Алексей Баталов, и даже успела сыграть несколько эпизодических ролей в кино. Но судьба распорядилась иначе.
В институте вспыхнул студенческий роман с американцем Шейном Макгаффи, приехавшим учиться на режиссёра. После совместного дипломного проекта молодые люди поженились и улетели за океан. Реальность жизни на другом континенте мало походила на то, что показывают в голливудских фильмах.
Екатерине пришлось начинать с нуля: она устроилась в школу для особенных детей, где ежедневно работала с ребятами, страдающими тяжёлыми когнитивными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Позже в семье родились дочь Соня и сын Александр. Но в 2021 году брак распался.
Екатерина вместе с детьми переехала в другой город, кардинально сменила сферу деятельности и стала риелтором. Несмотря на тысячи километров, нить, связывающая её с Россией и родителями, не обрывалась. Она прилетала навещать отца, а на его 70-летний юбилей привезла внучку Соню, которая со сцены трогательно исполнила для дедушки легендарную «Ягоду-малину».
Памятник, концерт и чужие лица на сценеВячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в одной из московских клиник — причиной стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, за несколько дней до этого маэстро госпитализировали с инсультом. Спустя год Екатерина прилетела в Москву, чтобы принять участие в открытии монумента композитору и памятном концерте. По её словам, она опоздала буквально на пять минут на открытие, но в тот день была на кладбище. Разработкой надгробия занималась вдова Добрынина Ирина — по словам солиста группы «Доктор Шлягер» Алексея Зардинова, именно она придумала дизайн «с гитарой, с клавишами».
«Памятник установила вдова Ирина Добрынина, это её дизайн. Очень красивый. Вячеслав Григорьевич похоронен на Троекуровском кладбище, где все артисты, на 21-м участке», — цитирует дочь артиста «МК».В тот момент наследница «Синего тумана» и узнала о другой реальности, которая развернулась, пока семья скорбела. По российским регионам гастролировал коллектив под названием «Доктор Шлягер» во главе с неким Леонидом Кабановым. Сам вокалист утверждал, что когда-то работал у Добрынина клавишником. Но Екатерина, знавшая каждого музыканта отцовской команды в лицо, отреагировала резко.
«Я знаю очень многих музыкантов, с которыми папа работал, и ездила с ним много раз на гастроли. Я никогда этого человека не видела. Мне присылали видео позорного исполнения папиных песен. Иногда это выглядело, будто он в нетрезвом состоянии на сцене. Это абсолютно для меня неподобающее поведение», — рассказала она в программе «Ты не поверишь!».
Официальный «Доктор Шлягер» и его двойникСитуация оказалась запутанной. Ещё при жизни Добрынина был создан официальный гастрольный коллектив «Доктор Шлягер», которым руководит заслуженный артист России Алексей Зардинов. Певец пришёл в группу ещё в 1991 году после ГИТИСа и работает в ней до сих пор. По словам исполнителя, Кабанов действительно когда-то мелькал в команде, но давно отделился, чтобы организовать собственный проект и зарабатывать в обход авторских прав.
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Когда запахло судом, тот не растерялся: переименовал коллектив в «Синий туман» и продолжил чёс. Только за ноябрь 2025 года его команда дала 23 концерта в Свердловской, Челябинской, Самарской, Саратовской и Воронежской областях. Билеты недорогие — около 700 рублей, но за счёт количества выступлений выходит солидная прибыль. По оценке нынешнего руководителя «Шлягера», каждый такой вечер приносит гастролёрам от 350 до 400 тысяч рублей. Страдает от этого и официальный коллектив. Организаторы на местах часто разводят руками: «Мы вас только что видели, зачем вы снова приехали?», путая легальных музыкантов с гастролёрами.
«Нам говорят: «Так вы уже были только что у нас, как мы вас тут возьмём». И мы, получается, легальная команда, мы постоянно от этого страдаем», — заявил Зардинов на НТВ.Сам Кабанов демонстрирует удивительное спокойствие. Клавишник заявляет, что никаких эксклюзивных прав на исполнение песен Добрынина у правообладателей якобы нет, а значит, петь «Синий туман» и «Прощай» может любой желающий.
«Песни они не могут запретить петь, потому что на песни у них прав нет. У них есть права только на бренд «Доктор Шлягер», — приводит его слова «СтарХит».А на упрёки в хамском поведении ответил: «Ты думаешь, назвался «Доктор Шлягер» и все к тебе побежали? Это, извините, не «Ласковый май». Сейчас просто я взял новое название — «Синий туман».
«Встретимся в суде»: позиция дочери хитмейкераЕкатерина Добрынина, всегда отличавшаяся мягким и интеллигентным характером, в этой ситуации проявила жёсткость, достойную своего отца. Проведя в Москве несколько встреч с юристами и разобравшись в финансовых схемах «серых» гастролей, женщина заняла бескомпромиссную позицию и открыто встала на сторону команды Алексея Зардинова. Её послание Кабанову прозвучало предельно чётко, без дипломатических реверансов.
«Господин Кабанов, прошу вас остановить деятельность, которой вы занимаетесь, исполняя песни моего папы Вячеслава Добрынина. Прекратите использовать его имя, петь его песни, использовать его фотографии. В противном случае мы с вами встретимся в суде», — заявила наследница в эфире.