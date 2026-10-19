Отчим бил, отец не хочет общаться, жена оскорбила: что не так с сыном Татьяны Васильевой и с кем обрёл счастье Филипп после разлада с грузинкой

19 октября 2026, 16:05

Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сын народной артистки СССР и известного режиссёра Филипп Васильев с детства оказался между двух огней: родители развелись, когда ему было около четырёх лет, а отчим, по словам артиста, поднимал на него руку. Позже был ранний брак, скандальный развод — и родной человек, который однажды перестал отвечать на звонки. Сегодня наследнику знаменитой матери 47, и мужчина наконец нашёл то, что искал всю жизнь. Что пришлось пережить и кто стал тихой гаванью многодетного отца, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Два развода, отчим и предательство Юрист, которого не вписали в титры «Маменькин сынок» и квартира на Патриарших Мария, Мирра, Сарра, Яков и Иосиф

Два развода, отчим и предательство

«Не знаю, почему для него это была такая неожиданность. Он всё время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня… Но мужчине, наверное, тяжелее осознать неверность жены», — приводит слова кинодивы «360».



Татьяна Васильева с сыном (Фото: Инстаграм*@tatyana_vasileva_official)

«Я выгнала мужа. Сначала он бил меня, потом добрался до сына. Я прекрасно понимала, что мужчина не может любить чужого ребёнка. Я согласна с тем, что с мальчиками нужно быть построже, но не чужому отцу», — рассказывала она «КП».

«Сначала он как-то отвечал, потом — всё реже и реже. Моя старшая дочь, которая родилась в тот же день, что и её дед, каждый год писала ему поздравления с днём рождения, а дедушка ей не отвечал. Потом выяснилось, что он заблокировал сразу всех внуков. Ему с этим жить. Больше ничего не скажу», — рассказал мужчина в интервью «Экспресс газете».

Юрист, которого не вписали в титры

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«Маменькин сынок» и квартира на Патриарших

Татьяна Васильева (Фото: Инстаграм*@tatyana_vasileva_official)

«Да, я понимала, что это в какой-то степени воровство. Я эти деньги взяла на то, чтобы быть здесь с детьми в укрытии», — сказала она в эфире «Пусть говорят».

Мария, Мирра, Сарра, Яков и Иосиф

«Васильев Иосиф Филиппович. Наш мальчик родился. 3180 г, 49 см. Сынок, мы тебя уже очень сильно любим», — написала Мария в соцсетях.