Отчим бил, отец не хочет общаться, жена оскорбила: что не так с сыном Татьяны Васильевой и с кем обрёл счастье Филипп после разлада с грузинкой
Сын народной артистки СССР и известного режиссёра Филипп Васильев с детства оказался между двух огней: родители развелись, когда ему было около четырёх лет, а отчим, по словам артиста, поднимал на него руку. Позже был ранний брак, скандальный развод — и родной человек, который однажды перестал отвечать на звонки. Сегодня наследнику знаменитой матери 47, и мужчина наконец нашёл то, что искал всю жизнь. Что пришлось пережить и кто стал тихой гаванью многодетного отца, читайте в материале «Радио 1».
Два развода, отчим и предательствоФилипп появился на свет 15 сентября 1978 года. Его матерью была Татьяна Ицыкович, отцом — Анатолий Васильев, признанный красавец своего курса в Школе-студии МХАТ. Родители развелись, когда мальчику было около четырёх лет. Причиной стали измены с обеих сторон: у Татьяны были романы с Валентином Плучеком и Михаилом Державиным, а потом актриса открыто призналась мужу в связи с Георгием Мартиросяном.
«Не знаю, почему для него это была такая неожиданность. Он всё время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня… Но мужчине, наверное, тяжелее осознать неверность жены», — приводит слова кинодивы «360».Почти сразу после развода Татьяна вышла замуж за Мартиросяна. Отчим тотчас взялся «воспитывать мужчину» из пасынка — и зашёл слишком далеко. Домашняя работа сверх меры была полбеды. Когда дело дошло до рукоприкладства, Васильева приняла жёсткое решение.
«Я выгнала мужа. Сначала он бил меня, потом добрался до сына. Я прекрасно понимала, что мужчина не может любить чужого ребёнка. Я согласна с тем, что с мальчиками нужно быть построже, но не чужому отцу», — рассказывала она «КП».Сам «фактурный злодей» в программе «Звезды сошлись» эти обвинения отрицает, утверждая, что относился к пасынку «лучше, чем к своему». Единственным светлым пятном от первого брака матери, по её собственным словам, осталась страсть к чтению, которую Филиппу привил родной папа. С самим Анатолием отношения складывались драматически: в 12 лет мальчик, будучи обиженным, вернул отцовские подарки и заявил, что тот ему больше не родитель.
Спустя годы хрупкую связь удалось на время восстановить — родственники даже вышли вместе на сцену в одном спектакле; как позже выяснилось, для Анатолия эта работа была финансовой необходимостью после тяжёлой болезни. Но примирение оказалось недолгим: в последние годы Васильев полностью оборвал контакты, заблокировав номера сына и внуков. По словам Филиппа, внучка Мирра родилась с дедушкой в один день и каждый год пишет ему сообщения в никуда.
«Сначала он как-то отвечал, потом — всё реже и реже. Моя старшая дочь, которая родилась в тот же день, что и её дед, каждый год писала ему поздравления с днём рождения, а дедушка ей не отвечал. Потом выяснилось, что он заблокировал сразу всех внуков. Ему с этим жить. Больше ничего не скажу», — рассказал мужчина в интервью «Экспресс газете».
Юрист, которого не вписали в титрыФилипп не сразу пришёл в актёрскую профессию. Сначала получил юридическое образование — специальность основательную, надёжную, никак не связанную с тревожной атмосферой театра. Но генетика взяла своё: побывав на одном из маминых спектаклей, юноша понял, что сцена манит не меньше, чем кодексы. Окончил ВГИК, затем ГИТИС. Кинодебют состоялся в детективе «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» — начинающего актёра даже не внесли в титры.
«Вспоминаю Даньку каждый день и плачу»: сын Раисы Рязановой в могиле, у наследника Кустинской ВИЧ. Как сложились судьбы детей актрис отечественного кино
Позже были роли в «Знахаре», «Диком», «Тайне кумира» и «Провокаторе». Всего около полутора десятков киноработ, но громкой славы в кино он не сыскал. Куда увереннее чувствовал себя на театральных подмостках — регулярно играл в антрепризах вместе со знаменитой мамой. Татьяна Васильева никогда не скрывала, что помогла сыну сделать первые шаги в профессии, но отмечала: дальше наследник работал сам. В 2018 году Филипп решил поставить точку в актёрской карьере, сосредоточившись на других аспектах жизни.
«Маменькин сынок» и квартира на ПатриаршихЖенился он впервые совсем мальчишкой: в 16 лет Филипп втайне обвенчался с Соней — девушкой на четыре года старше. Брак быстро распался — выяснилось, что у избранницы есть другой. Второй официальный союз — с актрисой Анастасией Бегуновой — подарил ему сыновей Ивана и Григория, но обернулся грандиозным скандалом.
Татьяна Васильева купила молодым трёхкомнатную квартиру на Патриарших прудах стоимостью 26 млн рублей и одаривала невестку фамильными украшениями. Но в 2015 году после семи лет брака Филипп подал на развод, обвинив Анастасию в краже 500 тысяч евро. Началась настоящая война: свекровь обвиняла бывшую невестку в меркантильности и ультиматумах, экс-супруга называла Филиппа «маменькиным сынком», полностью зависящим от матери. После развода Бегунова уехала с детьми в Германию, а бабушка три года судилась за право видеться с внуками. По словам Анастасии, она сняла с общего счёта деньги, чтобы обеспечить себя и детей.
«Да, я понимала, что это в какой-то степени воровство. Я эти деньги взяла на то, чтобы быть здесь с детьми в укрытии», — сказала она в эфире «Пусть говорят».Конфликт удалось частично уладить лишь покупкой просторной квартиры в Москве: дети стали приезжать к отцу на каникулы. В конце 2022 года младший, Григорий, перебрался в Россию и остался жить с отцом, а старший, Иван, вернулся к матери в Берлин.
Мария, Мирра, Сарра, Яков и ИосифНастоящее семейное счастье Филипп обрёл рядом с актрисой Марией Болонкиной. Познакомились на репетициях спектакля «Ловушка для мужа», а в 2016 году поженились — невеста была на девятом месяце беременности. В том же году родилась дочь Мирра, в ноябре 2022 года — Сарра, 7 апреля 2025 года — сын Яков. А через год 13 сентября на свет появился Иосиф.
«Васильев Иосиф Филиппович. Наш мальчик родился. 3180 г, 49 см. Сынок, мы тебя уже очень сильно любим», — написала Мария в соцсетях.Таким образом, Филипп стал отцом в шестой раз, а Татьяна Васильева — бабушкой в восьмой. В этой семье царит дружелюбная атмосфера: супруга окружила мужа заботой, радует кулинарными изысками, а дома всегда уютно и тепло. Звёздная бабушка души не чает в младших внуках.
Недавно в жизни семьи произошло забавное, но хлопотное событие: переехав в новую квартиру, Филипп с женой умудрились устроить масштабный потоп, залив соседа снизу, который по иронии судьбы оказался председателем домового комитета. Водопад на стенах и испорченный ремонт, по словам самого Филиппа, влетели актёру в копеечку.
Но всё это меркнет перед главным. По словам близких семьи, пройдя через череду болезненных расставаний, конфликтов с отцом и тяжёлых поисков себя, младший Васильев нашёл то, к чему подсознательно стремился все эти годы, — собственную тихую гавань, где его любят не за громкую фамилию, а просто за то, что он есть.