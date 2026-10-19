«Поцеловал и попросил выполнить условие»: почему Андрей Харитонов умирал в бедности, как связан с Киевом и что успел сказать жене на прощание
Поклонницы знали наизусть каждое его слово, произнесённое с экрана. Одна из них однажды перестала быть просто зрительницей — и это спасло артисту жизнь. Но даже её преданности оказалось мало перед тем, с чем Андрею Харитонову предстояло столкнуться. Съёмки без передышки, миллионы фанаток, призы — а потом тишина. Когда казалось, что худшее позади, пришло то, от чего не спасают ни слава, ни деньги. За несколько минут до ухода из жизни актёр поцеловал жену, попросил прощения и высказал последнее желание. Почему «советский интеллигент» запретил пускать к себе кого-либо и о чём попросил супругу, читайте в материале «Радио 1»
От массовки до «Овода»: как студента утвердили без пробАндрей Харитонов появился на свет 25 июля 1959 года в Киеве — в семье инженера и учительницы. Актёрская стезя его вовсе не манила: родители прочили сыну архитектуру, он прекрасно рисовал и учился в физико-математической школе. Всё изменил «Фанфан-Тюльпан», фильм, который мальчик увидел в четыре года.
После школы юный Харитонов поступил в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. В 19 лет Андрей появился в массовке «Вас ожидает гражданка Никанорова». Через год Никита Михалков взял начинающего артиста в «Несколько дней из жизни Обломова» — для сцен петербургского дворянского общества нужны были молодые люди с породистыми лицами. А в 1980 году Николай Мащенко утвердил 21-летнего выпускника на главную роль в «Оводе».
Артур Бертон в его исполнении был сыгран с таким драматическим надрывом, что поверить в дебют было почти невозможно. Фильм имел колоссальный успех. Харитонов мгновенно стал главным секс-символом СССР, получил «Золотую Нимфу» в Монте-Карло и Государственную премию УССР. Его утончённая внешность байронического героя определила амплуа на годы вперёд: в 80-е годы он снимался непрерывно — «Ассоль», «Человек-невидимка», «Конец операции «Резидент», «Жизнь Клима Самгина», «Загадка Эндхауза».
Коньяк в гримёрке и 13 лишних килограммовДевяностые поставили точку в истории советского кинематографа. Аристократичный, утончённый Харитонов оказался не нужен — режиссёрам требовались брутальные парни в кожанках. За всё десятилетие — четыре фильма, и те проходные. Для человека, привыкшего к миллионам поклонниц и съёмкам без передышки, это стало катастрофой. Островком прежней жизни оставался лишь Малый театр. После спектаклей актёр снимал стресс коньяком прямо в гримёрке, а утром уже не мог без похмелья.
Поправился на 13 килограммов, легендарная внешность поплыла, началась депрессия. Сам потом говорил, что четыре-пять лет просто глушил боль алкоголем. В 1991 году попытался что-то сделать — сел в режиссёрское кресло и снял «Жажду страсти» по Брюсову. Критики приняли картину благосклонно, фестивали отметили её призами, но в прокат кинолента не вышла. Кинотеатры в ту пору превращали в мебельные магазины и авторынки.
Фанатка, которая знала его письма наизустьИменно в этот мрачный период в его жизни появилась Ольга Смирягина. Впервые молодая женщина увидела Андрея в «Оводе», когда ей было 13 лет, — и с тех пор преданно боготворила возлюбленного, словно кумира. Со временем повзрослела, возглавила его фан-клуб, но вела себя тактично, не навязывалась. Она была той, кто смогла разглядеть за маской угасающего секс-символа одинокого, глубоко страдающего человека. Верная поклонница терпела его капризы, срывы, депрессии. В конце 90-х годов именно близкие и Ольга нашли врача, который согласился взяться за лечение запущенной зависимости. Никто не верил, что Харитонов сможет даже доехать до клиники. Но он ради любимой женщины проявил колоссальную силу воли. Полностью бросил пить — и больше никогда не возвращался к алкоголю. Детей у них с Ольгой за 20 с лишним лет так и не появилось.
Открытая рана, шесть операций и отказы больницО болезни звезда «Овода» узнал слишком поздно. В последние годы артист гастролировал с антрепризой, играл по 20 спектаклей в месяц. Живот болел, но он не обращал внимания: думал, усталость, дорога, нерегулярная еда. Когда боль вымотала окончательно, киноактёр обратился к врачу в Москве — тот не стал обследовать как следует, поставил диагноз «колит» и ограничился лёгкими таблетками. Рак кишечника продолжал прогрессировать, время для ранней диагностики ушло безвозвратно.
В мае 2018 года его привезли в больницу в критическом состоянии. Опухоль разрослась так, что нужна была срочная операция. За короткий срок актёр перенёс шесть сложнейших вмешательств. Хирурги удалили около двух с половиной метров кишок. А потом сделали то, что до сих пор не укладывается в голове: рану на животе не зашили, объяснив это медицинской спецификой. Ольга потом рассказывала, что Андрея отправили домой с раной, с которой люди не живут.
Харитонов очень хотел жить — и благодаря невероятной жажде жизни и заботе близких продержался ещё целый год. Ткани внутри частично зарубцевались сами. Но болезнь пошла дальше — метастазы в позвоночник. Боли стали адскими. Районные больницы, узнав, что у пациента терминальная стадия рака, отказывались его госпитализировать. Ольга дошла до Минздрава, помочь вызвался и актёр Евгений Миронов. Вместе они добились, чтобы Харитонова положили в спецклинику, и достали для него редкие мощные импортные обезболивающие. Андрей Игоревич был человеком глубокого ума и прекрасно понимал, что дни его сочтены. Но рассудок оставался ясным до самого конца.
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По словам жены, супруг предчувствовал свой уход с точностью до часа. «Советский интеллигент» категорически запретил пускать к себе посторонних. Когда-то Харитонова признали одним из красивейших мужчин СССР — а теперь артист не хотел, чтобы коллеги и пресса видели его истощённым, бледным, прикованным к постели.
«Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам — красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, измождённым недугом человеком», — делилась она с «КП».
Поцелуй, прощение и закрытая церемония23 июня 2019 года Андрея Харитонова не стало. Ему было 59 лет. Актёр умер в московской квартире, тихо, на руках у жены. В тот день боли вдруг отступили, мужчина пришёл в себя и за несколько минут до конца повернулся к Ольге. Поцеловал, попросил прощения — за всё, что ей пришлось вынести: за характер, за то, что оставляет её одну. Больше ничего не сказал, закрыл глаза и ушёл. Никакого наследства он не оставил. Всё ушло на лечение — лекарства, операции, бинты. Харитонов умирал в бедности. Он не оставил завещания, но высказал последнее желание — Ольга всё выполнила. Никаких панихид, прощаний в театре или Доме кино, никаких открытых гробов и вспышек камер — всё это Андрей запретил.
«Это была его воля. Тело кремируют, и прах перевезут в Киев. Прощание же пройдёт в Москве, в четверг. Нет смысла сообщать место и время — это будет закрытая церемония. Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея», — цитирует вдову издание.Его кремировали в Москве, а прах Ольга повезла в Киев к его 86-летней больной маме. Спустя два года после смерти мужа женщина потеряла и свекровь. Пенсионерка скончалась в апреле 2021 года.