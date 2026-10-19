«Поцеловал и попросил выполнить условие»: почему Андрей Харитонов умирал в бедности, как связан с Киевом и что успел сказать жене на прощание

19 октября 2026, 15:15

Андрей Харитонов (Фото: кадр из фильма «Откровения»)

Поклонницы знали наизусть каждое его слово, произнесённое с экрана. Одна из них однажды перестала быть просто зрительницей — и это спасло артисту жизнь. Но даже её преданности оказалось мало перед тем, с чем Андрею Харитонову предстояло столкнуться. Съёмки без передышки, миллионы фанаток, призы — а потом тишина. Когда казалось, что худшее позади, пришло то, от чего не спасают ни слава, ни деньги. За несколько минут до ухода из жизни актёр поцеловал жену, попросил прощения и высказал последнее желание. Почему «советский интеллигент» запретил пускать к себе кого-либо и о чём попросил супругу, читайте в материале «Радио 1»





Содержание От массовки до «Овода»: как студента утвердили без проб Коньяк в гримёрке и 13 лишних килограммов Фанатка, которая знала его письма наизусть Открытая рана, шесть операций и отказы больниц Поцелуй, прощение и закрытая церемония

От массовки до «Овода»: как студента утвердили без проб

Коньяк в гримёрке и 13 лишних килограммов

Фанатка, которая знала его письма наизусть



Андрей Харитонов (Фото: кадр из фильма «На углу у Патриарших-3»)

Открытая рана, шесть операций и отказы больниц

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«Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам — красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, измождённым недугом человеком», — делилась она с «КП».

Поцелуй, прощение и закрытая церемония



Андрей Харитонов (Фото: кадр из фильма «Человек-невидимка»)

«Это была его воля. Тело кремируют, и прах перевезут в Киев. Прощание же пройдёт в Москве, в четверг. Нет смысла сообщать место и время — это будет закрытая церемония. Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея», — цитирует вдову издание.