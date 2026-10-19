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Модель Белла Хадид показала фото топлес с тренировки

30-летняя модель Белла Хадид поразила фанатов снимком топлес
Белла Хадид (Фото: Instagram*/bellahadid)

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид опубликовала в Instagram* кадры со съемки в рекламе бренда Alo. На одном из фото манекенщица позировала топлес — грудь она прикрыла гантелями.



На ней были черные облегающие шорты и повязка на голове, волосы распущены, макияж отсутствовал. Модель сидела на коврике.

Белла Хадид (Фото: Instagram*/bellahadid)

Ранее Хадид выложила снимки из бани: она позировала в бордовом бикини и золотых кольцах с собранными в пучок волосами и без макияжа, охлаждая лицо куском льда. Предположительно, модель готовится к показу Victoria's Secret, который состоится 18 октября.

На прошлой неделе Хадид также показала кадры бекстейджа со своей недавней съемки. На одном из фото она примерила черное мини-платье с пайетками, дополнив образ часами, браслетом, кольцами, серьгами с бриллиантами и цепочкой с кулоном. Волосы модели уложили в локоны, а макияж сделали с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.
Никита Кротов

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