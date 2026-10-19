Модель Белла Хадид показала фото топлес с тренировки

19 октября 2026, 17:19

30-летняя модель Белла Хадид поразила фанатов снимком топлес

Белла Хадид (Фото: Instagram*/bellahadid)

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид опубликовала в Instagram* кадры со съемки в рекламе бренда Alo. На одном из фото манекенщица позировала топлес — грудь она прикрыла гантелями.