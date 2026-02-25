Инсульт, внебрачные дети и сомнения в супруге: как сложилась судьба звезды фильма «Рожденная революцией» Евгения Жарикова и из-за чего он умер?
Евгений Ильич Жариков — выдающийся советский и российский актёр кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Широкую известность ему принесла главная роль Николая Кондратьева в легендарном многосерийном фильме «Рожденная революцией». После прорывной комедии «Три плюс два» (1963) Жариков снялся более чем в 70 картинах, долгое время возглавлял Гильдию актёров кино России (1988–2000). 26 февраля актёр мог отметить день рождения, однако его жизнь оборвалась в 2012 году. О творческом пути Евгения Жарикова, главных ролях и любовном скандале — в материале «Радио 1».
Биография Евгения Жарикова: детство и юностьЕвгений Жариков родился 26 февраля 1941 года в многодетной семье. Отец работал писателем, мать преподавала русский язык и литературу. Евгений стал шестым, самым младшим ребёнком в семье. Детство пришлось на военное время: мальчик рос в Подмосковье под присмотром бабушки и дедушки. Уже в четыре года он уверенно управлялся с лошадьми и помогал по хозяйству.
Любовь к книгам и искусству Жариков унаследовал от родителей. Однако они настаивали на техническом образовании для сына. Вероятно, так бы и произошло, если бы он не влюбился в студентку ВГИКа Галину Польских. Ради того, чтобы быть ближе к девушке, Евгений в 1959 году поступил во ВГИК на курс Тамары Макаровой и Сергея Герасимова. Впоследствии Галина Польских не ответила взаимностью на чувства Жарикова, так как уже была замужем.
Фильмы с Евгением ЖариковымСъёмки в кино начались уже на втором курсе института. Дебютной стала роль Сергея в картине «А если это любовь?» На площадке Жариков работал вместе с Андреем Мироновым, для которого это также была первая кинороль.
В 1961 году Андрей Тарковский пригласил молодого актёра на роль Гальцева в фильм «Иваново детство».
Позже Тарковский предлагал Жарикову главную роль в «Андрее Рублеве», однако съёмки совпали с контрактом в Германии, и актёр не смог принять предложение. Широкую популярность Евгению Жарикову принесла комедия «Три плюс два» (1963), где он исполнил роль Вадима. Фильм посмотрели 35 миллионов зрителей, а образ обаятельного героя закрепил за актёром статус одной из главных звёзд молодого советского кино.
Работа в ГДР и возвращение в советское киноСразу после окончания ВГИКа в 1964 году Жариков уехал на два года в ГДР, где сыграл главную роль в сериале «Русский для вас». По возвращении в СССР он активно снимался и вошёл в труппу Театра-студии киноактёра. Режиссёр Аркадий Кольцатый использовал исключительно актёров студии для съёмок исторической ленты «Таинственный монах».
В 1970 году вышла популярная картина «Смерти нет, ребята!». Успех фильма омрачился тяжёлой травмой: на съёмках Жариков упал с лошади на полном скаку, получив компрессионный перелом позвоночника и повреждение тазобедренного сустава.
В том же году актёр снялся в немецкой ленте «Приключения в космосе» в многонациональном актёрском составе, где одним из партнёров был Гойко Митич.
Главная роль в сериале «Рожденная революцией» и пик популярностиНастоящий триумф пришёл в 1974–1977 годах с выходом многосерийного фильма «Рожденная революцией». Евгений Жариков воплотил образ Николая Кондратьева — милиционера, который прошёл путь от рядового сотрудника до генерала в борьбе с бандитизмом 1920-х годов. После этой работы актёру стали регулярно предлагать роли генералов и крупных исторических фигур.
Параллельно Жариков снимался в полном метре, в частности в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!». В новелле «Забавные приключения» он сыграл вместе с Олегом Далем, Светланой Крючковой и Натальей Селезнёвой.
Карьера в 1980–1990-е годы и руководство Гильдией актёровВ 1980-е съёмки стали реже, однако профессиональный статус Жарикова только укреплялся. В 1988 году он был избран президентом Гильдии актёров советского кино. После распада СССР в 1991 году Евгений Ильич сохранил пост, возглавив Гильдию актёров кино России, и руководил организацией до 2000 года.
В 1990-е годы актёр активно снимался в политических детективах и исторических драмах. Среди заметных работ — роль председателя КГБ в картине «Серые волки», образ Иосифа Сталина в фильме «Троцкий», а также участие в экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки».
Последние работы и итоги творческой биографииВ 2000-е фильмография пополнилась драмой «Я остаюсь», где одну из последних ролей сыграл Андрей Краско (не успевший озвучить персонажа). Завершающей работой Жарикова стала роль генерала Зуева в картине «Заложники любви» (2011).
За всю карьеру Евгений Ильич исполнил более 70 ролей в кино. Как актёр дубляжа он озвучил около двухсот фильмов, в том числе легендарные «Генералы песчаных карьеров».
Личная жизнь Евгения Жарикова: два брака и юношеские увлеченияЕвгений Жариков в молодости был известен как влюбчивый человек, однако официально вступал в брак всего дважды. Первый союз с фигуристкой Валентиной Зотовой продлился двенадцать лет и завершился разводом. Актёр впоследствии признавался, что брак сохранялся так долго благодаря его постоянной занятоси.
«Солидный срок. Оглядываясь назад, понимаю, что так долго продержались лишь потому, что я постоянно отсутствовал. Жену на съемки не брал», — признавался Евгений Ильич.Многие связывали распад первого брака с появлением в жизни Жарикова Натальи Гвоздиковой. Их знакомство произошло на съёмочной площадке фильма «Возле этих окон», а романтические отношения развились во время работы над многосерийной картиной «Рожденная революцией». Оба актёра к тому моменту уже имели неудачный опыт семейной жизни: Жариков не нашёл счастья с Зотовой, а первый муж Гвоздиковой систематически избивал на почве необоснованной ревности.
Несмотря на прошлые разочарования, Евгений и Наталья были уверены в будущем своего союза. Вскоре они поженились. Жариков давно мечтал о детях и большой семье. В конце 1975 года Наталья сообщила мужу радостную новость — она ждала ребёнка. Вскоре у супругов родился сын Фёдор.
Жариков видел себя многодетным отцом, однако первая беременность Натальи Федоровны вынудила её отказаться от шести ролей подряд, что серьёзно угрожало её актёрской карьере. В этой ситуации Евгений Ильич проявил понимание и мудрость: он не стал настаивать на рождении ещё детей и полностью поддержал жену в решении сосредоточиться на работе. Благодаря этому Наталья Гвоздикова продолжила активно сниматься.
Сын Фёдор не пошёл по стопам родителей. С детства он ощущал, что актёрская профессия отнимает у него отца и мать, поэтому ещё в школьные годы отказывался от любых предложений сниматься. После окончания школы Фёдор поступил в институт иностранных языков, а затем выбрал работу в строительной отрасли.
На протяжении многих лет — вплоть до начала 2000-х — окружающие считали семью Жарикова и Гвоздиковой одной из самых крепких и гармоничных в актёрской среде. Пара получила неофициальное прозвище «Жареные гвоздики». Однако в 2005 году общественности стало известно о существовании у Евгения Ильича второй семьи.
Встреча с Татьяной Секридовой и рождение внебрачных детей
Второй семьёй стала журналистка Татьяна Секридова. Познакомились они на кинофестивале «Созвездие». На момент знакомства женщина была замужем, и поначалу общение выглядело как типичная фестивальная интрижка. Однако контакты продолжились и после мероприятия. Вскоре Татьяна узнала, что беременна от Жарикова.
Актёр не собирался оставлять законную семью, но и отказываться от ребёнка не хотел. Татьяну такой формат устраивал — она решила родить «для себя». В результате на свет появился второй сын Евгения Жарикова — Сергей.
Жариков дал понять, что не бросит младшего сына и будет помогать его растить.
«Решил: ни за что не брошу младшего сына, помогу его растить. Наверное, это было жестоко по отношению к Татьяне, но я взял с нее слово: "Ты никому не расскажешь, что ребенок от меня, никогда не позвонишь мне домой. Если моя семья об этом узнает, я разорву наши отношения и перестану тебе помогать"», — делился артист в «Пусть говорят».Позже у пары родилась дочь Екатерина. Евгений Ильич вновь признал ребёнка и продолжал обеспечивать внебрачных детей.
Скандал, предательство и инсульт ЖариковаТатьяна Секридова не сдержала обещание. Она раскрыла тайну Наталье Гвоздиковой по телефону — в порыве ревности к третьей женщине, с которой якобы встречался Жариков. Известие стало тяжелейшим ударом для законной супруги. Наталья Федоровна была готова немедленно подать на развод.
Ситуацию удалось смягчить только благодаря вмешательству родственников, которые сумели примирить супругов. Однако осадок остался навсегда.
«Понимаете, человек совершает ошибку, она его затягивает. Потом он запутывается, начинается шантаж. После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за пиджак. Сказала ему: "У тебя есть свобода выбора". По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю», — призналась Наталья Федоровна.Когда информация о второй семье попала в прессу, скандал нанёс серьёзный удар не только по отношениям, но и по здоровью Евгения Ильича. Вскоре он перенёс инсульт. Благодаря заботе жены и старшего сына актёр быстро восстановился.
Последние годы: рак, одиночество и смертьИнсульт оказался не последним испытанием. В последние годы жизни Жариков боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной его смерти в 2012 году.
После разразившегося скандала актёр так и не смог увидеться со своими младшими детьми — Сергеем и Екатериной. Татьяна Секридова утверждала, что это произошло по вине Гвоздиковой, которая якобы поставила ультиматум: полное примирение только в том случае, если Евгений оборвет все связи с внебрачными детьми.
«Он хотел жить на две семьи, неизвестно, кого больше любил. Думаю, это повлияло на его смерть, он так переживал, что не может быть с детьми. Им не разрешили быть на похоронах, но сейчас они ездят на кладбище и говорят с отцом. Татьяна воспитала ребят так, чтобы они хорошо относились к папе, не считая его предателем», — рассказывала актриса Татьяна Люкшинова в программе «Далекие близкие».Сам Евгений Жариков при жизни характеризовал связь с Секридовой как мимолётную интрижку, переросшую в преследование и шантаж со стороны женщины. Несмотря на всё, последние годы жизни он провёл рядом с законной супругой Натальей Гвоздиковой, которая ухаживала за ним до самого конца, сумев простить причинённую боль и предательство.
«Почти семь лет как нет рядом моего мужа, Евгения Жарикова. Все время его вспоминаю. За 40 лет совместной жизни много всего было. Но надо помнить только хорошее, а плохое уметь прощать и забывать. Когда твоя личная жизнь становится достоянием общественности, это очень неприятно. Я это знаю, как никто другой», — говорила Гвоздикова в 2018 году.Ни Наталья Гвоздикова, ни их сын Фёдор никогда не поддерживали контактов с внебрачными детьми Евгения Жарикова. 18 января 2012 года Евгения Ильича не стало. Его могила находится на Троекуровском кладбище.