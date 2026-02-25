25 февраля 2026, 17:04

Евгений Ильич Жариков — выдающийся советский и российский актёр кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Широкую известность ему принесла главная роль Николая Кондратьева в легендарном многосерийном фильме «Рожденная революцией». После прорывной комедии «Три плюс два» (1963) Жариков снялся более чем в 70 картинах, долгое время возглавлял Гильдию актёров кино России (1988–2000). 26 февраля актёр мог отметить день рождения, однако его жизнь оборвалась в 2012 году. О творческом пути Евгения Жарикова, главных ролях и любовном скандале — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгения Жарикова: детство и юность Фильмы с Евгением Жариковым Работа в ГДР и возвращение в советское кино Главная роль в сериале «Рожденная революцией» и пик популярности Карьера в 1980–1990-е годы и руководство Гильдией актёров Последние работы и итоги творческой биографии Личная жизнь Евгения Жарикова: два брака и юношеские увлечения Скандал, предательство и инсульт Жарикова Последние годы: рак, одиночество и смерть

Биография Евгения Жарикова: детство и юность

Фильмы с Евгением Жариковым

Работа в ГДР и возвращение в советское кино

Главная роль в сериале «Рожденная революцией» и пик популярности

Карьера в 1980–1990-е годы и руководство Гильдией актёров

Последние работы и итоги творческой биографии

Личная жизнь Евгения Жарикова: два брака и юношеские увлечения

«Солидный срок. Оглядываясь назад, понимаю, что так долго продержались лишь потому, что я постоянно отсутствовал. Жену на съемки не брал», — признавался Евгений Ильич.

Встреча с Татьяной Секридовой и рождение внебрачных детей

«Решил: ни за что не брошу младшего сына, помогу его растить. Наверное, это было жестоко по отношению к Татьяне, но я взял с нее слово: "Ты никому не расскажешь, что ребенок от меня, никогда не позвонишь мне домой. Если моя семья об этом узнает, я разорву наши отношения и перестану тебе помогать"», — делился артист в «Пусть говорят».

Скандал, предательство и инсульт Жарикова

«Понимаете, человек совершает ошибку, она его затягивает. Потом он запутывается, начинается шантаж. После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за пиджак. Сказала ему: "У тебя есть свобода выбора". По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю», — призналась Наталья Федоровна.

Последние годы: рак, одиночество и смерть

«Он хотел жить на две семьи, неизвестно, кого больше любил. Думаю, это повлияло на его смерть, он так переживал, что не может быть с детьми. Им не разрешили быть на похоронах, но сейчас они ездят на кладбище и говорят с отцом. Татьяна воспитала ребят так, чтобы они хорошо относились к папе, не считая его предателем», — рассказывала актриса Татьяна Люкшинова в программе «Далекие близкие».

«Почти семь лет как нет рядом моего мужа, Евгения Жарикова. Все время его вспоминаю. За 40 лет совместной жизни много всего было. Но надо помнить только хорошее, а плохое уметь прощать и забывать. Когда твоя личная жизнь становится достоянием общественности, это очень неприятно. Я это знаю, как никто другой», — говорила Гвоздикова в 2018 году.