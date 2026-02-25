Ольга Бузова отправилась на «свидание с будущим мужем»
Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова заинтриговала поклонников новой публикацией, касающейся ее личной жизни. Об этом пишет издание Super.
Певица выложила кадр из Дубая и подписала его многообещающе — «На свидании с будущим мужем». При этом личность спутника знаменитости остается загадкой, так как на фото запечатлена только сама артистка на фоне знаменитого отеля‑паруса «Бурдж‑эль‑Араб».
Фанаты активно обсуждают снимок и строят догадки о том, кто может быть таинственным избранником Бузовой. Многие восхитились романтичной атмосферой кадра и порадовались за артистку, отметив, что она выглядит счастливой.
Помимо новостей о личной жизни, Ольга порадовала аудиторию творческим анонсом. Недавно она представила чувственный дуэт со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. В интервью певица рассказала, что знакомство с ним произошло в самолете — тогда у нее и возникла идея записать совместную композицию. Бузова также не скупилась на комплименты в адрес коллеги, назвав Никиту «самым лучшим актером страны».
