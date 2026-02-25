Стало известно, почему от Полины Гагариной отказываются организаторы концертов
Организаторы перестали устраивать концерты с Полиной Гагариной. Причина кроется в жестком райдере и высоких гонорарах певицы.
По данным Mash, стоимость выступления артистки составляет 7–10 млн рублей, а в период новогодних огоньков цена поднималась до 12 млн. При этом у Гагариной имеются внушительные долги перед ФНС, которые, впрочем, вполне реально погасить даже за счет одного частного концерта. Однако после праздничного сезона с чередой высокооплачиваемых корпоративов певице пришлось несколько умерить свои финансовые ожидания.
Помимо высоких гонораров, сотрудничество с артисткой осложняют ее требовательность и объемный перечень условий для гастролей, из‑за чего многие организаторы предпочитают избегать работы с ней. Райдер Гагариной включает целый ряд гастрономических пожеланий: хумус, кокосовая вода, протеиновые батончики, соус дорблю, премиальная молочная продукция Exponenta, итальянская лепешка и соевое молоко должны быть обязательно. Кроме того, в перечне значится элитный алкоголь — коньяк Rémy Martin XO, шампанское Ruinart Blanc de Blancs и виски The Glenlivet Founder’s Reserve.
Требования певицы к комфорту также весьма высоки. Она настаивает на гримерке с табличкой «Без стука не входить», обязательном присутствии личного секьюрити и наличии дивана длиной почти два метра. В числе прочих условий — обеспечение запасом туалетной бумаги и оплата парковки на сумму не менее 15 000 рублей. Совокупность этих факторов и внушительный гонорар делают сотрудничество с Полиной Гагариной для многих организаторов слишком затратным и хлопотным.
