Стало известно, почему от Полины Гагариной отказываются организаторы концертов

25 февраля 2026, 06:57

Задолжавшая ФНС Полина Гагарина выставила жесткий райдер для своих концертов

Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Организаторы перестали устраивать концерты с Полиной Гагариной. Причина кроется в жестком райдере и высоких гонорарах певицы.