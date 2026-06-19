«Интерес угаснет»: Адвокат раскрыла, сможет ли Митрошина вернуться к блогингу

19 июня 2026, 19:13

Адвокат Ярмуш: блогеру Митрошиной могут отправить в колонию общего режима

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

После того как блогеру Александре Митрошиной был вынесен приговор с условным наказанием, у многих возникли вопросы: что конкретно ей теперь запрещено и сможет ли она вообще вернуться к активной деятельности в соцсетях?





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что теперь жизнь известной блогерши будет строго регламентирована уголовно-исполнительной инспекцией (УИИ). В приговоре суда будут прописаны конкретные ограничения.





«Как минимум, она обязана регулярно отмечаться в инспекции в назначенное время, отчитываться о своем местонахождении, не менять место жительства без уведомления контролирующих органов. При этом, если в приговоре суда нет прямого запрета на ведение определенной деятельности (например, на занятие предпринимательством или ведение блога) в течение испытательного срока (3 года), то формально она может заниматься чем угодно, что не запрещено законом. Главный риск: реальная колония из-за нарушения условий отбывания наказания», — сказала она.

«За успех Митрошиной (монетизацию, рекламу и раскрутку) отвечала целая команда продюсеров. Именно они вкладывали средства на начальном этапе и получали совместный доход. Без этой инфраструктуры запустить проект с нуля будет крайне сложно. Сможет ли она вернуть доверие старых подписчиков или найти новую аудиторию — большой вопрос. Рынок контента меняется, и после уголовного преследования интерес к блогеру как к лицу, скорее всего, угаснет», — поделилась адвокат.