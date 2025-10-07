Блогер Александра Митрошина подала документы о банкротстве
Блогер Саша Митрошина подала заявление о банкротстве — об этом, по данным СПАРК‑Интерфакс, стало известно сегодня. Издание Super также сообщает, что её задолженность выросла до 210,7 млн рублей.
Напомним: в марте этого года Митрошину задержали в аэропорту Сочи по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 млн рублей, оставшихся после неуплаты налогов, приобретя столичную недвижимость.
В московском СК заявляли, что блогер признала вину полностью. Защита, в свою очередь, утверждала, что все долги погасили и Митрошина сотрудничает со следствием.
С тех пор она находится под домашним арестом. Ей также запретили пользоваться интернетом и мобильной связью.
Сейчас основные сведения о её состоянии публикует преимущественно супруг. Недавно он пояснил, как сложилась ситуация с домашним арестом, подчеркнув, что задержание связывают не с уклонением от уплаты налогов, а именно с предполагаемой легализацией средств. Муж Митрошиной тем самым опроверг обвинения в том, что он якобы организовывал различные финансовые схемы.
Читайте также: