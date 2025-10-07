07 октября 2025, 17:16

Super: Блогер Александра Митрошина подала документы о банкротстве

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Блогер Саша Митрошина подала заявление о банкротстве — об этом, по данным СПАРК‑Интерфакс, стало известно сегодня. Издание Super также сообщает, что её задолженность выросла до 210,7 млн рублей.