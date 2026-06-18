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Митрошина получила условный срок и штраф: блогер эмоционально отреагировала на решение суда

Александра Митрошина расплакалась после оглашения приговора
Александра Митрошина (Фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

Александра Митрошина эмоционально восприняла решение суда, согласно которому ей назначили три года условно и штраф в размере 900 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.



На оглашении приговора блогер не смогла сдержать слёз. В Тверской районный суд она приехала с большой спортивной сумкой, предполагая, что ей может быть назначено более строгое наказание, связанное с реальным лишением свободы.

После вынесения решения рядом с Митрошиной находился её супруг, который поддержал её и обнял после завершения судебного заседания.

Решение суда поставило точку в рассмотрении дела, а эмоциональная реакция блогера показала, насколько напряжённым для неё было ожидание итогового вердикта.

Софья Метелева

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