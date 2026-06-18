Митрошина получила условный срок и штраф: блогер эмоционально отреагировала на решение суда

18 июня 2026, 13:46

Александра Митрошина расплакалась после оглашения приговора

Александра Митрошина (Фото: Instagram* / @alexandramitroshina)

Александра Митрошина эмоционально восприняла решение суда, согласно которому ей назначили три года условно и штраф в размере 900 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.