Блогер Митрошина встретила Новый год под домашним арестом и загадала свободу

13 января 2026, 13:42

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей, отметила Новый год под домашним арестом. Она провела праздник в кругу семьи, включая мужа и кошек. По словам блогера, атмосфера оставалась теплой и дружеской, а подарки добавили уюта. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости»