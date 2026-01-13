Блогер Митрошина встретила Новый год под домашним арестом и загадала свободу
Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей, отметила Новый год под домашним арестом. Она провела праздник в кругу семьи, включая мужа и кошек. По словам блогера, атмосфера оставалась теплой и дружеской, а подарки добавили уюта. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости»
Митрошина призналась, что давно привыкла отмечать праздник дома, поэтому не ощутила особой разницы с предыдущими годами. Под бой курантов она загадала желание выйти на свободу.
Суд назначил допрос свидетелей по делу на 5 февраля. 4 декабря блогер частично признала свою вину. В тот же день суд продлил ее домашний арест на полгода.
Александра попала под следствие после задержания в аэропорту Сочи 7 марта 2025 года. Она вернулась из Дубая, где проживала с марта 2022 года. Следствие утверждает, что в 2021 году, имея задолженность перед налоговой, блогер приобрела элитную квартиру в центре Москвы для легализации средств.
