Интернат, дебют в 13 лет и семья с Алексеем Гуськовым: как прошел путь Лидии Вележевой к театру, кино и зрительской любви?
Лидия Вележева прошла путь от воспитанницы киевского интерната до ведущей актрисы Театра имени Евгения Вахтангова. Зрители знают ее по сериалам и кинофильмам, а коллеги — по ярким театральным образам и преподавательской работе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство в Киеве и жизнь в интернатеЛидия Вележева родилась в Киеве через несколько минут после сестры-близнеца Ирины. Матери девочек приходилось много работать на фабрике, часто в две смены. Поэтому сестер отдали в интернат. Девочки быстро привыкли к новой жизни, нашли друзей и посещали студию актерского мастерства. Позднее мать вышла замуж за полковника в отставке, однако Лидия и Ирина продолжали приезжать в интернат. Они фактически жили на два дома. Именно в интернате Вележева всерьез задумалась о профессии актрисы. Лида мечтала сниматься в кино и выходить на театральную сцену.
Как Лидия Вележева получила первую роль в киноВ 13 лет Лидия самостоятельно пришла на киевскую киностудию имени А. Довженко. Девочка передала секретарю анкету, фотографию и контакты. Материалы увидел режиссер Радомир Василевский, после чего пригласил юную претендентку на встречу. Вележева уверенно прошла пробы и получила роль в двухсерийной детской картине «Ожидание». Работа в фильме стала для нее важным стартом в профессии. Во время съемок на талантливую школьницу обратил внимание педагог Щукинского училища Юрий Катин-Ярцев. Зрители помнят артиста по роли Джузеппе в фильме «Приключения Буратино». Он поговорил с матерью Лидии и посоветовал развивать актерские способности дочери в Москве.
Учеба в Щукинском училищеСначала Вележева попыталась поступить в Киевский театральный институт, но экзамены не сдала. Неудача не заставила ее отказаться от мечты. Через год девушка отправилась в Москву и выбрала Театральное училище имени Бориса Щукина. Лидия не стала поступать на курс к давнему знакомому Юрию Катину-Ярцеву. Она выбрала курс Аллы Казанской. Студентка сосредоточилась на учебе, активно играла в постановках на учебной сцене и лишь один раз снялась в короткометражном фильме. После окончания училища актриса получила одну из главных ролей в проекте «Государственная граница». Вскоре она начала работать в Театре имени Евгения Вахтангова.
Роли Лидии Вележевой в театре и киноНа сцене Вахтанговского театра Лидия Вележева воплотила множество образов. В спектакле «Люди как люди» она сыграла Софью, в «Маскараде» — баронессу Штраль, а в «Мадемуазель Нитуш» — Коринн. Параллельно артистка строила карьеру в кино. Она снялась в картинах «Московская любовь» и «Умирать не страшно». Широкая аудитория запомнила Вележеву после сериала «Воровка».
Позднее создатели проекта «Следствие ведут знатоки» пригласили ее на роль следователя Китаевой. Этот персонаж принес актрисе новую волну зрительского внимания. В 2010 году Лидия Вележева начала преподавать в Театральном институте имени Б. В. Щукина.