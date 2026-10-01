01 октября 2026, 15:39

Лидия Вележева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Лидия Вележева прошла путь от воспитанницы киевского интерната до ведущей актрисы Театра имени Евгения Вахтангова. Зрители знают ее по сериалам и кинофильмам, а коллеги — по ярким театральным образам и преподавательской работе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство в Киеве и жизнь в интернате Как Лидия Вележева получила первую роль в кино Учеба в Щукинском училище Роли Лидии Вележевой в театре и кино Общественная и политическая деятельность Муж Лидии Вележевой Алексей Гуськов и дети Чем Лидия Вележева занимается сейчас

Детство в Киеве и жизнь в интернате

Как Лидия Вележева получила первую роль в кино

Учеба в Щукинском училище

Лидия Вележева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Роли Лидии Вележевой в театре и кино

Общественная и политическая деятельность

Муж Лидии Вележевой Алексей Гуськов и дети

Чем Лидия Вележева занимается сейчас