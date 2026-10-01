«Плюсы неоспоримы»: Лолита объяснила, почему готова восхвалять менопаузу

01 октября 2026, 12:48

Певица Лолита назвала менопаузу удобным периодом жизни

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская в интервью Юлии Меньшовой заявила, что не считает климакс пугающим и видит в нём преимущества.





Собеседницы согласились: в XXI веке менопауза всё ещё остаётся табу. Лолита с иронией отозвалась об устоявшихся стереотипах.

«Это всё табуированные вещи! А дальше всё: ты старуха, вышла с «рынка». Ты — не репродуктивное звено, и тебя нет!» — сказала она.

«А я восхваляю менопаузу потому, что: а — не забеременеешь; б — прощай, прокладки! Удобная жизнь. В менопаузе есть свои минусы, но и плюсы неоспоримы», — заявила певица.