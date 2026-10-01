«Плюсы неоспоримы»: Лолита объяснила, почему готова восхвалять менопаузу
Певица Лолита назвала менопаузу удобным периодом жизни
Лолита Милявская в интервью Юлии Меньшовой заявила, что не считает климакс пугающим и видит в нём преимущества.
Собеседницы согласились: в XXI веке менопауза всё ещё остаётся табу. Лолита с иронией отозвалась об устоявшихся стереотипах.
«Это всё табуированные вещи! А дальше всё: ты старуха, вышла с «рынка». Ты — не репродуктивное звено, и тебя нет!» — сказала она.Артистка напомнила, что даже обыденные «женские» темы долго оставались закрытыми. О средствах гигиены при менструации женщины массово узнали лишь с появлением рекламы прокладок.
«А я восхваляю менопаузу потому, что: а — не забеременеешь; б — прощай, прокладки! Удобная жизнь. В менопаузе есть свои минусы, но и плюсы неоспоримы», — заявила певица.Милявская отметила, что не скучает по тем периодам жизни и готова открыто говорить о плюсах климакса.