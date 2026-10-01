«Часть истории»: Валя Карнавал поставила точку в семилетнем союзе с продюсером
Валя Карнавал объявила о расторжении контракта с продюсером Заиром Юсуповым
Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) сообщила о завершении сотрудничества со своим продюсером Заиром Юсуповым. Девушка написала об этом в личном блоге и отметила, что их совместная работа длилась семь лет.
Артистка не раскрыла причину расторжения контракта, но подчеркнула, что завершает сотрудничество с благодарностью. По её словам, за эти годы они вместе развивались, преодолевали трудности, отмечали успехи и работали над различными проектами.
«Мы завершаем этот этап с большой благодарностью друг к другу — за доверие, поддержку, идеи, терпение и все моменты, которые навсегда останутся частью нашей общей истории», — написала девушка.Карнаухова призналась, что ей было непросто сообщить о завершении сотрудничества. За семь лет, по словам певицы, они с Юсуповым стали не просто коллегами, а близкими людьми и фактически большой семьёй.