«Чуть-чуть интересней»: Андрей Губин готовит сюрприз поклонникам

01 октября 2026, 13:50

Андрей Губин заявил о возвращении к музыке и 70 неизданных песнях

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»)

Андрей Губин на праздновании 30-летия лейбла «Первое Музыкальное» сообщил, что у него накопилось около 70 неизданных песен и он снова активно займётся музыкой.





В беседе с Super Губин подчеркнул, что его новые композиции звучат современно и он объединил в них элементы арабской культуры.



Кроме того, певец поделился планами записать ещё несколько новых песен. При этом артист пока не уверен, вернётся ли он к концертам. По словам музыканта, новые композиции узнают поклонники, однако они будут отличаться от ранних работ.

«Сейчас чуть-чуть лучше тексты, чуть-чуть интересней мелодии», — сообщил он.