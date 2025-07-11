Интим в квартире, скандал с Малаховым, любовницы Тарзана: какие тайны о себе и своей матери скрывает Наташа Королёва
Личная жизнь певицы Наташи Королёвой часто оказывается в поле зрения общественности, окутана тайнами и секретами. О том, есть ли дочь у артистки за границей, действительно ли изменил Тарзан своей звёздной жене, а также о скандале с Людмилой Порывай, читайте в материале «Радио 1».
У Королёвой есть дочь?Певица сделала громкое признание в эфире передачи «Секрет на миллион»: в 2019 году у неё родился ребёнок от суррогатной матери. По словам Королёвой, она подарила свою яйцеклетку какому-то мужчине, а тот взамен подарил ей биткоины.
Как рассказала артистка, её встречи с девочкой, чьё рождение оставалось тайной даже для Тарзана (муж Наташи Королёвой — прим. ред.) до премьеры телешоу, были редкими. Во время этих всреч были сделаны фотографии. Наташа Королёва сразу заявила, что с девочкой её связывает только кровное родство, она не намерена претендовать на статус матери в юридическом смысле.
Интернет-сообщество вскоре разоблачило певицу. Внимательные пользователи провели собственное расследование и обнаружили, что на фотографиях с якобы ребёнком Наташи Королёвой запечатлён на самом деле сын её американской подруги Александры Петрич.
Сравнительный анализ снимков из социальных сетей выявил поразительное сходство: идентичные наряды певицы, одинаковый фон и предметы интерьера. Более того, есть серьёзные юридические расхождения: согласно правилам криобанков, женщины, вступившие в законный брак, обязаны информировать своих супругов о любых манипуляциях с биологическим материалом. Это ставит под сомнение версию о том, что Сергей Глушко (Тарзан) не знал о намерениях жены.
Трагедия сестры Королёвой
В конце 90-х годов старшая сестра Королёвой Ирина блистала на сцене, выступая под творческим псевдонимом Руся. Однако совместный тур «Две сестры» с Наташей в 1998 году стал для неё последним. Ирина переживала личную трагедию: в браке с продюсером Константином Осауленко родился сын Владимир, у него диагностировали тяжёлую форму ДЦП. Мальчик умер в 1999 году, когда ему было всего 10 лет. После утраты сына Ирина обосновалась в пригороде Майами, где стала петь в местном хоре.
У старшей сестры Наташи Королёвой есть ещё дети: 19-летняя София и 21-летний Матвей, страдающий тяжёлой формой аутизма. Матвей не научился говорить и не получил традиционного образования. Именно поэтому родственники уже много лет ведут непубличный образ жизни. Для Королёвой эта тема остаётся закрытой для обсуждения.
Интим в квартире и разлад с Малаховым
Скандальная история, произошедшая пять лет назад, не только потрясла общественность, но и привела к разрыву отношений между Натальей Королёвой и её давним другом — телеведущим Андреем Малаховым.
Инцидент произошёл после одного из выступлений Тарзана (он стриптизёр) в столичном клубе. Сергей отправился в квартиру, где его ожидали две поклонницы — Анастасия Шульженко и Мила Миломанова. Одна из женщин провела с артистом ночь, в то время как вторая снимала на камеру всё происходящее.
Получив столь сенсационный материал, Анастасия и Мила, мечтавшие о славе и финансовой выгоде, поспешили поделиться компроматом с редакцией шоу Малахова, что в итоге привело не только к публичному скандалу, но и к разрушению многолетних дружеских отношений между телеведущим и известной певицей. Хотя Малахов позвонил Королёвой и сообщил, что может задержать эфир на неделю.
Супруги решили дать откровенное интервью Ксении Собчак. Подобный шаг пары стал настоящим ударом для Андрея Малахова, который незамедлительно отреагировал, выпустив шоу об измене Тарзана. Ситуация переросла в серьёзный конфликт: Королёва обрушилась на бывшего друга с обвинениями в предательстве и даже хотела подать в суд, но всё осталось на словах.
Однако причина конфликта раскрылась позднее. Как выяснилось, в основе разногласий лежали сугубо финансовые интересы. По имеющимся сведениям, звёздная чета выставила Малахову счёт в два миллиона рублей за право обнародовать скандальные подробности их личной жизни, на что телеведущий не согласился. Это и привело к разрыву деловых отношений.
В разгар скандала Сергей Глушко выдвинул неожиданную версию событий, обвинив в произошедшем беспринципных продюсеров. По его словам, эти люди специально подбирали женщин без моральных принципов, тщательно планировали провокации и затем продавали отснятый материал телеканалам за солидные суммы. Тарзан утверждал, что стал жертвой такой схемы, однако его слова тогда никто не воспринял всерьёз.
История получила неожиданное развитие, когда бывший редактор одного из популярных ток-шоу подтвердил правдивость версии Тарзана. В качестве доказательства он привёл факт связи участницы скандала с известным продюсером, который ранее занимался продвижением героев жёлтой прессы (Гогена Солнцева, Дианы Шурыгиной). Сама Наталья Королёва не осуждала поступок супруга. Возможно, это объясняется тем, что певица знала, с кем связывает свою жизнь и была готова к подобным ситуациям.
Дальнейшее развитие событий приняло ещё более неожиданный оборот. Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала после инцидента с Сергеем Глушко, начала активно посещать различные ток-шоу, где настойчиво заявляла о своей беременности от известного артиста. Такое поведение вывело из себя Наталью Королёву, которая выдвинула против Шульженко серьёзные обвинения в хищении драгоценностей из квартиры общей стоимостью около 5 миллионов рублей, а это уголовная ответственность и до десяти лет тюремного заключения.
Когда выяснилось, что информация о беременности была ложной, обвинения в краже были переадресованы Миле Миломановой — второй участнице скандала, которая снимала компрометирующий материал. Осознав серьёзность ситуации и возможность уголовного преследования за кражу в особо крупном размере, Миломанова спешно покинула страну. На этом громкая история, потрясшая общественность, завершилась.
Людмила Порывай
Между мамой Наташи Королёвой Людмилой Порывай и Тарзаном часто возникают конфликты. Апогей споров пришёлся на август 2022 года. Порывай посетила концерт Ирины Билык, где позволила себе провокационные действия: появилась на сцене с флагом другого государства и сделала несколько спорных заявлений, вызвавших резкое неприятие со стороны Тарзана.
Вскоре после инцидента Людмила Порывай прилетела в Москву к дочери, внуку и его невесте-стриптизёрше. А совсем недавно стало известно и о том, что Порывай хочет стать гражданкой России. Видимо, остаток старости мать Королёвой решила провести рядом с дочерью. Как на это отреагировал Тарзан, до сих пор неизвестно.