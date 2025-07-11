Интим в квартире, скандал с Малаховым, любовницы Тарзана: какие тайны о себе и своей матери скрывает Наташа Королёва

11 июля 2025, 14:06

Наташа Королёва (Фото: Instagram*, @koroleva_star)

Личная жизнь певицы Наташи Королёвой часто оказывается в поле зрения общественности, окутана тайнами и секретами. О том, есть ли дочь у артистки за границей, действительно ли изменил Тарзан своей звёздной жене, а также о скандале с Людмилой Порывай, читайте в материале «Радио 1».





Содержание У Королёвой есть дочь? Трагедия сестры Королёвой Интим в квартире и разлад с Малаховым Людмила Порывай

У Королёвой есть дочь?

Наташа Королёва (Фото: Instagram*, @koroleva_star)

Трагедия сестры Королёвой

Интим в квартире и разлад с Малаховым

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) (Фото: Instagram*, @koroleva_star)



Людмила Порывай