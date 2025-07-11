Бывшая помощница подала в суд на Канье Уэста за домогательства

11 июля 2025, 12:11

Канье Уэст (Фото: Instagram* @ye)

На Канье Уэста повторно подала в суд бывшая помощница Лорен Пишотта, обвинив рэпера в сексуальных домогательствах и принуждении к близости.





Как сообщает Superru, Уэст проявлял нежелательное внимание и даже запирал ее в номере. Пишотта уже подавала заявление ранее, но не дождавшись реакции, сделала это снова.





«Тем временем Канье и Бьянка внезапно покинули Лос-Анджелес. Совпадение?», — отметили в телеграм канале.