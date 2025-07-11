Бывшая помощница подала в суд на Канье Уэста за домогательства
На Канье Уэста повторно подала в суд бывшая помощница Лорен Пишотта, обвинив рэпера в сексуальных домогательствах и принуждении к близости.
Как сообщает Superru, Уэст проявлял нежелательное внимание и даже запирал ее в номере. Пишотта уже подавала заявление ранее, но не дождавшись реакции, сделала это снова.
«Тем временем Канье и Бьянка внезапно покинули Лос-Анджелес. Совпадение?», — отметили в телеграм канале.
Напомним, представитель Канье Уэста опроверг сведения о смене имени рэпера. Напомним, что в 2021 году Канье Уэст сменил имя на Йе. Три года он использовал это слово неофициально, но затем исправил это.
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