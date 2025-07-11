Актриса Сидни Суини работает над запуском нового бренда нижнего белья в США

Сидни Суини (Фото: Instagram*/ sydney_sweeney)

Слухи о том, что американская актриса Сидни Суини работает над запуском нового бренда нижнего белья в США, появились в сети. Отмечено, что сексуальная артистка не просто так оказалась на миллиардерской свадьбе в Венеции.



Кроме того, ходит слух, что предприниматель Джефф Безос проспонсировал будущий бренд, причем не напрямую, а через некий инвестиционный фонд Coatue. Есть информация, что фирма недавно получила от бизнесмена миллиард на развитие бренда. Журналисты пишут, что пару лет назад Суини создала совместно с Frankies Bikinis пробную коллекцию в итальянском стиле. Линейка была признана в своей истории самой сексуальной.

Перед этим стало известно, что восьмилетний сын Ксении Собчак раскритиковал ее контент. Платон попросил звездную мать показать ему видео.

*Запрещен в РФ

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