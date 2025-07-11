11 июля 2025, 12:00

Сидни Суини (Фото: Instagram*/ sydney_sweeney)

Слухи о том, что американская актриса Сидни Суини работает над запуском нового бренда нижнего белья в США, появились в сети. Отмечено, что сексуальная артистка не просто так оказалась на миллиардерской свадьбе в Венеции.