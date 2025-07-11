Ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» вызвали скорую

Baza: телеведущей Ангелине Вовк потребовалась срочная медицинская помощь
Ангелина Вовк (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Телерадиоведущей Ангелине Вовк потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



К дому артистки была направлена бригада скорой помощи. В настоящее время ее осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации.

Отмечается, что 82-летней Вовк стало плохо сегодня утром, 11 июля. Точная причина резкого ухудшения самочувствия неизвестна.

Вовк вела детские передачи «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Няня спешит на помощь». Также она появлялась в эфире музыкальных программ «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

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