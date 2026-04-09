Интимные хитрости за 30 тысяч: как Вера Брежнева после развода с Меладзе вынуждена зарабатывать деньги
Вера Брежнева — имя, которое знает вся Восточная Европа. Пять лет в «ВИА Гре», ротация на всех каналах, армия поклонников. А потом — сольное плавание. И тут, кажется, что-то пошло не так. Новых хитов почти не слышно, громких премьер нет, а в соцсетях всё чаще обсуждают не творчество, а что-то другое. Как сейчас развивается карьера одной из самых ярких звёзд нулевых, расскажет «Радио 1».
Удивительная биография Веры БрежневойЕё настоящее имя — Вера Викторовна Галушка, сегодня она одна из самых узнаваемых исполнительниц в Восточной Европе и Прибалтике. А по совместительству — ещё немного актриса и телеведущая. Однако широкую известность Брежневой принесло участие в поп-коллективе «ВИА Гра». Группу основал украинский предприниматель Дмитрий Костюк ещё в 2000 году. Состав «ВИА Гры» менялся постоянно. Певица была в группе с 2003 по 2007 год, но и этого времени хватило, чтобы стать звездой мирового уровня. А сегодня она ещё и посол ООН по вопросам ВИЧ и СПИДа. Этот пост она занимает уже много лет.
Вера родилась в городе Днепродзержинске. Родители — обычные советские люди. Отец трудился инженером на химическом заводе. Мама получила медицинское образование и работала на том же предприятии, что и муж. В семье, кроме Веры, подрастали ещё три дочери. После школы будущая певица успела получить диплом инженера железнодорожного транспорта.
Личная жизнь певицы была насыщенной. Несколько лет она прожила с Виталием Войченко, от которого родила дочь Соню. В 2006 году Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана — в этом браке на свет появилась вторая дочь, Сара. С 2015 по 2023 год артистка состояла в отношениях с Константином Меладзе — известным продюсером и предпринимателем. После ухода из «ВИА Гры» она сосредоточилась на развитии сольного творчества.
Как Вера Брежнева превратилась в Vira и зарабатывает на женском счастьеПосле громкого развода с композитором Брежнева решила кардинально изменить свою публичную жизнь. Сначала она сменила сценическое имя на «Vira», полностью отказавшись от русскоязычного контента и общения с публикой из России, перейдя на украинский и английский . Однако в 2025 году ситуация изменилась. Для гастрольного тура по странам Средней Азии (Алматы, Ташкент, Астана, Бишкек) она вновь использовала имя «Vera Brezhneva». В афишах и анонсах значились лучшие песни и хиты группы ВИА Гра, включая «Любовь спасет мир». Этот шаг вызвал волну критики в её адрес.
Не так давно выяснилось, что Вера освоила ещё одну профессию — «преподаватель». Как это часто бывает с людьми из шоу-бизнеса, она запустила онлайн-курсы саморазвития. Курсы эти, прямо скажем, необычные. И предназначены они исключительно для женщин. В качестве приглашённых экспертов на обучающих трансляциях выступают врачи-маммологи (хирурги, специализирующиеся на заболеваниях груди) и гинекологи. Впрочем, лекции телеведущей направлены не столько на заботу о здоровье, сколько на получение удовольствия. Главная цель, которую ставит перед собой Брежнева, — обучить слушательниц «искусству тонкой любви». Певица уверяет: после её тренингов удовольствия в жизни станет гораздо больше.
Среди прочего, на занятиях с врачами она рассказывает, как правильно проводить самостоятельный осмотр груди для раннего выявления онкологических заболеваний. Энтузиазм Веры не знает границ, её разносторонний преподавательский талант этим не ограничивается. Среди прочих гостей её трансляций — астрологи и нейропсихологи. Они обещают обучить зрительниц «энергетической терапии» и «саморефлексии». В качестве бонуса «высококвалифицированные специалисты» в области магических и псевдонаучных практик предлагают помощь в выборе удачного дня для финансовых операций — в том числе связанных с налогами и недвижимостью. В финале — самое сокровенное: помощь в личной жизни, цена вопроса — 30 тысяч рублей за лекцию. Правда, россиянам и белорусам Вера не помогает.