Сергей Лазарев поделился «тяжёлым отпуском» с детьми
Сергей Лазарев отправился в отпуск вместе с дочерью Аней и сыном Никитой и решил поделиться впечатлениями с подписчиками.
В соцсетях певец опубликовал юмористический мем, отражающий его «тяжёлую родительскую долю», что сразу вызвало отклик среди поклонников.
Сергей признался, что семейный отдых — это не только радость совместного времяпрепровождения, но и настоящие испытания: постоянное внимание к детям, планирование досуга и мелкие «трудности», с которыми сталкиваются родители во время путешествий. В шутливой форме артист показал, что отдых с детьми требует не меньше сил, чем выступления на сцене.
Подписчики отреагировали с юмором и теплотой, признаваясь, что узнают себя в ситуациях Лазарева и отмечая, как важно сохранять чувство юмора в родительских буднях.
