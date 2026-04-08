«Не успел»: Стало известно, почему Александр Серов пропустил день рождения дочери

08 апреля 2026, 14:58

Александр Серов пропустил день рождения дочери из-за встречи в правительстве

Певец Александр Серов пропустил день рождения дочери Мишель из-за важной встречи. Директор артиста Егор сообщил, что Серов хотел приехать, но не успел.





В беседе с «Газетой.Ru» представитель Серова пояснил: отец не смог присутствовать на празднике, но сам организовал торжество.

«Мы ездили на встречу в правительстве с очень серьёзными людьми, поэтому не поехали [на день рождения]. Мы думали, что успеем, потому что территориально тоже были в центре, но не получилось. Александр Николаевич провёл переговоры с Максимом Петтером, хозяином бара, всё организовал, всех своих музыкантов ей дал, они месяц учили программу, потому что там же живой звук», — рассказал Егор.

«У них всё хорошо, это чисто бульварные домыслы. Любимая родная дочь, ради которой он всё делает», — заявил представитель Серова.