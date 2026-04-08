Реклама пива, роли в популярных сериалах и тайны личной жизни: что скрывает актер из «Кулинарного техникума» Денис Яковлев?
Актер Денис Яковлев стремительно пополняет фильмографию. За первые десять месяцев 2025 года на экраны вышло более десяти проектов с его участием. Такой успех артисту приносят умение легко менять образы и готовность браться за самые разные роли. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьБудущий актер Денис Яковлев родился 9 апреля 1978 года в Свердловске. Сегодня этот крупнейший город Урала носит историческое имя Екатеринбург. Детские и юношеские годы знаменитости прошли в Москве и Запорожье. Этот факт позволяет предположить, что его отец служил в государственной системе.
В 1995 году Яковлев с первой попытки поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Сейчас этот известный вуз на Моховой улице в Петербурге называется Российским государственным институтом сценических искусств. В год окончания учебы артист получил звание лауреата Всероссийского конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова. Тогда же он снялся в телевизионной рекламе пива.
ТеатрПосле выпуска Денис Яковлев вошел в труппу МХАТа имени Максима Горького. Там он задержался всего на один сезон. С 2001 по 2008 год артист служил в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Позже он начал работать как приглашенный исполнитель в разных московских театрах.
В 2009 году Павел Сафонов выпустил в «Другом театре» спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда. В этой постановке Яковлев сыграл Гертруду. Среди самых важных сценических работ актер выделяет роли в работах Искандера Сакаева. В «Дяде Ване» на сцене Международного центра А. П. Чехова он исполнил Ивана Петровича Войницкого. В «Честном аферисте» в Театре наций Денис вышел в образе Мебиуса. Режиссер Андрей Житинкин тоже не раз приглашал Яковлева в свои проекты.
КиноКинокарьера Дениса Яковлева началась в 2000 году. Его первой работой стала роль Феликса в 50-серийной детективной мелодраме «Салон красоты». Молодой актер уверенно смотрелся рядом с известными артистами. Затем Яковлев появился в полнометражной ленте Юрия Кары «Интересные мужчины». В этом фильме он сыграл корнета. В серии «Эхо блокады» из третьего сезона «Улиц разбитых фонарей» артист исполнил роль Гарика. В восьмисерийном детективе Александра Цабадзе «Бухта Филиппа» он предстал в образе Яшки.
Первую главную роль в карьере Денис получил в картине Сергея Борчукова «Запах жизни». Это был эротико-мистический триллер в полном метре. Позже мужчина пришел в проект «Кулагин и партнеры». Там он сыграл адвоката Сашу, помощника главного героя, и заменил Александра Кулямина.
С 2009 года Яковлев играл Пашу Удальцова в сериале «Брак по завещанию» и его продолжениях. Герой был названым братом персонажа Татьяны Арнтгольц. В 2019 году артист вошел в детективную франшизу ТВЦ «Я знаю все твои секреты». В этой серии фильмов он исполнил роль судмедэксперта Бориса Ройтмана.
Необычную работу Яковлев получил в пародийной комедии Кирилла Кузина «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Там он сыграл персонажа по имени «Федор Бандарчук». Также Денис снялся в 16-серийной драме «Галка и Гамаюн». В этом проекте ему досталась роль круизного директора. Еще одной заметной работой стал первый сезон комедийного сериала «Жуки». Там актер появился в образе помощника губернатора. На рубеже 2010-х и 2020-х Денис Яковлев заметно укрепил позиции в профессии. Он появился в популярных сериалах «Рая знает всё!», «Смерш», «Балабол-4», «Город тайн», «Гости из прошлого», «Шифр-2», «Девушки с Макаровым» и «Ивановы-Ивановы». В детективной драме «Один шанс на троих», рассчитанной на восемь серий, артист сыграл финна Томми Кеттонена. Этот герой — бывший муж главной героини. В проекте Сарика Андреасяна «Чикатило» Яковлев исполнил роль дружинника Панасенко.
В 2023 году фильмография актера пополнилась новыми работами. Он снялся в картине Владимира Локшина «Мастер и Маргарита», а также в лентах «Новогодний ол инклюзив» и «Плейлист волонтера». В 2024-м у Дениса вышло больше 20 проектов. Среди них — музыкальная комедия «Руки вверх!» и экранизация романа Захара Прилепина «Ополченский романс», которую поставил Олег Лукичев.
Личная жизньО личной жизни Яковлева известно мало. Кареглазый актер, при росте 180 см весящий 70 кг, свободно говорит на английском языке, играет на фортепиано, занимается йогой и легкой атлетикой. Денис резко негативно относится к курению.
Денис Яковлев сейчасВ 2025 году Денис в основном снимался в многосерийных комедиях. В этот список вошли проекты «Казанова. В бегах», «Афродеревня» и «Кибердеревня-2». В сериале «Актерище» актер вместе с Екатериной Стуловой сыграл родителей блогера Никиты Кисляка. Этого героя воплотил Антон Лапенко. Еще одна заметная работа года — 13-серийная комедия «Рейс-314». Главную роль коррумпированного чиновника Ивана Никогды там исполнил Максим Лагашкин. Яковлев появился в кадре в образе «безымянного типа».
В полнометражной ленте Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Сквозь столетия» Денис Евгеньевич сыграл главного садовника. 17 ноября 2025 года канал СТС представил зрителям комедийный сериал «Кулинарный техникум». В этом проекте артист предстал в роли преподавателя алгебры. К теме школы Яковлев уже обращался и раньше. Педагога он также сыграл в 20-серийной молодежной комедии «Универ. Молодые», которую ТНТ показывал в мае и июне 2025 года. Похожий образ был у него и в сериале 2016 года «Анна-детективъ».
Фильмография2000 — «Салон красоты»;
2005 — «Бухта Филиппа»;
2007 — «Запах жизни»;
2008-2013 — «Кулагин и партнёры»;
2013 — «Брак по завещанию-3. Танцы на углях»;
2019 — «Жуки»;
2019 — «Смерш»;
2020 — «Балабол-4»;
2021 — «Ивановы-Ивановы»;
2021 — «Чикатило»;
2022 — «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти»;
2023 — «Мастер и Маргарита»;
2024 — «Овчарка»;
2024 — «Ополченский романс»;
2025 — «Актёрище»;
2025 — «Казанова. В бегах»;
2025 — «Кулинарный техникум».