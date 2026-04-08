Реклама пива, роли в популярных сериалах и тайны личной жизни: что скрывает актер из «Кулинарного техникума» Денис Яковлев?

Актер Денис Яковлев стремительно пополняет фильмографию. За первые десять месяцев 2025 года на экраны вышло более десяти проектов с его участием. Такой успех артисту приносят умение легко менять образы и готовность браться за самые разные роли. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность

Будущий актер Денис Яковлев родился 9 апреля 1978 года в Свердловске. Сегодня этот крупнейший город Урала носит историческое имя Екатеринбург. Детские и юношеские годы знаменитости прошли в Москве и Запорожье. Этот факт позволяет предположить, что его отец служил в государственной системе.

В 1995 году Яковлев с первой попытки поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Сейчас этот известный вуз на Моховой улице в Петербурге называется Российским государственным институтом сценических искусств. В год окончания учебы артист получил звание лауреата Всероссийского конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова. Тогда же он снялся в телевизионной рекламе пива.

Театр

После выпуска Денис Яковлев вошел в труппу МХАТа имени Максима Горького. Там он задержался всего на один сезон. С 2001 по 2008 год артист служил в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Позже он начал работать как приглашенный исполнитель в разных московских театрах.

В 2009 году Павел Сафонов выпустил в «Другом театре» спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда. В этой постановке Яковлев сыграл Гертруду. Среди самых важных сценических работ актер выделяет роли в работах Искандера Сакаева. В «Дяде Ване» на сцене Международного центра А. П. Чехова он исполнил Ивана Петровича Войницкого. В «Честном аферисте» в Театре наций Денис вышел в образе Мебиуса. Режиссер Андрей Житинкин тоже не раз приглашал Яковлева в свои проекты.

Кино

Кинокарьера Дениса Яковлева началась в 2000 году. Его первой работой стала роль Феликса в 50-серийной детективной мелодраме «Салон красоты». Молодой актер уверенно смотрелся рядом с известными артистами. Затем Яковлев появился в полнометражной ленте Юрия Кары «Интересные мужчины». В этом фильме он сыграл корнета. В серии «Эхо блокады» из третьего сезона «Улиц разбитых фонарей» артист исполнил роль Гарика. В восьмисерийном детективе Александра Цабадзе «Бухта Филиппа» он предстал в образе Яшки.

Первую главную роль в карьере Денис получил в картине Сергея Борчукова «Запах жизни». Это был эротико-мистический триллер в полном метре. Позже мужчина пришел в проект «Кулагин и партнеры». Там он сыграл адвоката Сашу, помощника главного героя, и заменил Александра Кулямина.

С 2009 года Яковлев играл Пашу Удальцова в сериале «Брак по завещанию» и его продолжениях. Герой был названым братом персонажа Татьяны Арнтгольц. В 2019 году артист вошел в детективную франшизу ТВЦ «Я знаю все твои секреты». В этой серии фильмов он исполнил роль судмедэксперта Бориса Ройтмана.

Необычную работу Яковлев получил в пародийной комедии Кирилла Кузина «Самый лучший фильм 3-ДЭ». Там он сыграл персонажа по имени «Федор Бандарчук». Также Денис снялся в 16-серийной драме «Галка и Гамаюн». В этом проекте ему досталась роль круизного директора. Еще одной заметной работой стал первый сезон комедийного сериала «Жуки». Там актер появился в образе помощника губернатора. На рубеже 2010-х и 2020-х Денис Яковлев заметно укрепил позиции в профессии. Он появился в популярных сериалах «Рая знает всё!», «Смерш», «Балабол-4», «Город тайн», «Гости из прошлого», «Шифр-2», «Девушки с Макаровым» и «Ивановы-Ивановы». В детективной драме «Один шанс на троих», рассчитанной на восемь серий, артист сыграл финна Томми Кеттонена. Этот герой — бывший муж главной героини. В проекте Сарика Андреасяна «Чикатило» Яковлев исполнил роль дружинника Панасенко.

В 2023 году фильмография актера пополнилась новыми работами. Он снялся в картине Владимира Локшина «Мастер и Маргарита», а также в лентах «Новогодний ол инклюзив» и «Плейлист волонтера». В 2024-м у Дениса вышло больше 20 проектов. Среди них — музыкальная комедия «Руки вверх!» и экранизация романа Захара Прилепина «Ополченский романс», которую поставил Олег Лукичев.

Личная жизнь

О личной жизни Яковлева известно мало. Кареглазый актер, при росте 180 см весящий 70 кг, свободно говорит на английском языке, играет на фортепиано, занимается йогой и легкой атлетикой. Денис резко негативно относится к курению.

Денис Яковлев сейчас

В 2025 году Денис в основном снимался в многосерийных комедиях. В этот список вошли проекты «Казанова. В бегах», «Афродеревня» и «Кибердеревня-2». В сериале «Актерище» актер вместе с Екатериной Стуловой сыграл родителей блогера Никиты Кисляка. Этого героя воплотил Антон Лапенко. Еще одна заметная работа года — 13-серийная комедия «Рейс-314». Главную роль коррумпированного чиновника Ивана Никогды там исполнил Максим Лагашкин. Яковлев появился в кадре в образе «безымянного типа».

В полнометражной ленте Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Сквозь столетия» Денис Евгеньевич сыграл главного садовника. 17 ноября 2025 года канал СТС представил зрителям комедийный сериал «Кулинарный техникум». В этом проекте артист предстал в роли преподавателя алгебры. К теме школы Яковлев уже обращался и раньше. Педагога он также сыграл в 20-серийной молодежной комедии «Универ. Молодые», которую ТНТ показывал в мае и июне 2025 года. Похожий образ был у него и в сериале 2016 года «Анна-детективъ».

Фильмография

2000 — «Салон красоты»;
2005 — «Бухта Филиппа»;
2007 — «Запах жизни»;
2008-2013 — «Кулагин и партнёры»;
2013 — «Брак по завещанию-3. Танцы на углях»;
2019 — «Жуки»;
2019 — «Смерш»;
2020 — «Балабол-4»;
2021 — «Ивановы-Ивановы»;
2021 — «Чикатило»;
2022 — «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти»;
2023 — «Мастер и Маргарита»;
2024 — «Овчарка»;
2024 — «Ополченский романс»;
2025 — «Актёрище»;
2025 — «Казанова. В бегах»;
2025 — «Кулинарный техникум».
