«Интимные подробности»: Гинеколог раскрыла причину панических атак у Федункив во время беременности

06 февраля 2026, 16:35

Гинеколог Ерофеева: панические атаки у Федункив были из-за прогестерона

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

54-летняя звезда Марина Федункив призналась, что испытала панические атаки во время беременности. В одной из программ она поделилась, что весь процесс беременности дался ей несложно, однако в последние дни ее одолевала жуткая тревога. Комик стала матерью в 53 года и назвала сына Теодором.





Врач, акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что возраст у звезды явно непродуктивный.





«Если у женщины бывали эпизоды панических атак, то триггером может являться всё, что угодно — факт беременности или её отсутствия, взаимоотношения с другими людьми. У Марины еще профессия сложная — ей надо веселить публику, быть смешной. И, как мы хорошо знаем, подавляющее большинство юмористов на самом деле не очень весёлые люди», — сказала она.

«Здесь еще дело в прогестероне. В своей обыденной жизни женщины особенно чувствуют его во вторую половину своего менструального цикла. Причем он оказывает не очень приятное влияние на психику: делает грустными, скучными, раздражительными, плаксивыми. Возникает чрезвычайная жалость к себе в этот период конца цикла. А во время беременности он вообще превалирует», — объяснила гинеколог.

«Я думаю, что все, происходящее с Мариной, является причиной уровня прогестерона. Хотя я не ожидала, что светские львицы и представители шоу-бизнеса будут делиться настолько интимными подробностями. Марине желаю здоровья и восстановления после беременности. Может пройти год или два, пока всё вернётся на круги своя. И это тоже надо принимать во внимание», — резюмировала собеседница.