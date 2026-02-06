Достижения.рф

Мечта о спорте, травма и КВН: как добился успеха резидент Comedy Club Антон Иванов и почему скрывает имя сына?

Антон Иванов и Евгений Петросян (фото: Telegram @banderas_spb)

Антон Геннадьевич Иванов, более известный под псевдонимом «Бандерас», родился 7 февраля 1981 года в Ленинграде. Сначала он был спокойным и тихим мальчиком, увлекающимся футболом, но травма колена заставила пересмотреть планы на будущее. В университете Герцена Антон открыл для себя КВН и понял, что юмор — его настоящая страсть, а первая команда, в которой он сыграл, стала трамплином к большим сценам. Подробности о его биографии и личной жизни – в материале «Радио 1».



«Бандерас» и первые шаги на телевидении


На старших курсах Иванов продолжил карьеру в КВН: сначала играл за «Молодые педагоги», затем за команду «Северный альянс» и, наконец, за «Горячие финские парни», которые в 2005 году вышли в Премьер-лигу. Телезрителям команда стала известна благодаря фестивалю «Голосящий КиВиН 2005». С этого момента Антон начал работу на телевидении: шоу «Comedy Club Piter Style», «Убойная лига», «Убойная ночь» и «Убойный вечер» на ТНТ обеспечили ему узнаваемость, а псевдоним «Бандерас» закрепился за артистом на годы.

Дуэты и трио: «Быдло» и «Смирнов, Иванов, Соболев»


Антон Иванов (фото: Telegram @banderas_spb)

Вместе с Алексеем Смирновым Антон создал дуэт «Быдло», где смешные тексты, яркие визуальные образы и актерская игра стали визитной карточкой. Парни участвовали в проектах «Убойная лига», «Убойной ночи», «Смех без правил» (2-е место в сезоне 2011 года) и шоу «Comedy Баттл. Турнир», где команда «Джокеры» дважды одержала победу. Позже Иванов присоединился к трио «Смирнов, Иванов, Соболев», где его коллеги шутили:

«Антон – самый крупный и самый адекватный участник Трио, пресекающий неадекватность двух других некрупных… Благодаря Антону трио не трио, а квинтет, потому что он сам состоит из трех человек».

Кино и новые проекты


Помимо телевидения, Антон снимался в комедийных проектах: в 2012 году он получил одну из главных ролей в треш-сериале «Супер Олег» на 2х2, где также играли Марина Кравец и Всеволод Москвин. В 2019 году Иванов снялся в клипе группы IOWA на песню «Я заболела тобой», а в 2020 году принял участие в шоу «#ТыКакЯ» на ТНТ вместе с дочерью.

Личная жизнь и семья


Антон познакомился с Александрой в начале 2000-х годов, еще до широкой известности. «Соответственно, я ее покорил не этим», — делится комик. Пара поженилась в 2005 году, а спустя годы у них родились двое детей: дочь Ульяна (2013) и сын (1 апреля 2017), имя которого Иванов держит в секрете. Семейные фотографии артист охотно публикует в соцсетях. Дочка занимается танцами и вместе с отцом участвовала в шоу ТНТ «Ты как я», где их команда одержала победу.

Антон Иванов с женой (фото: Telegram @banderas_spb)

Антон Иванов сегодня


Сегодня Антон продолжает быть резидентом «Камеди Клаб» на ТНТ, выступает с трио и дуэтами, ведет частные мероприятия и работает над новыми номерами. В марте 2021 года он представил номер с Демисом Карибидисом о жертве мошенников Вите Гвоздикове. Несмотря на насыщенный график, Иванов сохраняет привязанность к футболу и Санкт-Петербургу, где родился и вырос. Судьба карьеры и новые проекты комика остаются под пристальным вниманием зрителей, а его творческая энергия продолжает вдохновлять фанатов по всей стране.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0