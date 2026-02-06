Мечта о спорте, травма и КВН: как добился успеха резидент Comedy Club Антон Иванов и почему скрывает имя сына?
Антон Геннадьевич Иванов, более известный под псевдонимом «Бандерас», родился 7 февраля 1981 года в Ленинграде. Сначала он был спокойным и тихим мальчиком, увлекающимся футболом, но травма колена заставила пересмотреть планы на будущее. В университете Герцена Антон открыл для себя КВН и понял, что юмор — его настоящая страсть, а первая команда, в которой он сыграл, стала трамплином к большим сценам. Подробности о его биографии и личной жизни – в материале «Радио 1».
«Бандерас» и первые шаги на телевидении
На старших курсах Иванов продолжил карьеру в КВН: сначала играл за «Молодые педагоги», затем за команду «Северный альянс» и, наконец, за «Горячие финские парни», которые в 2005 году вышли в Премьер-лигу. Телезрителям команда стала известна благодаря фестивалю «Голосящий КиВиН 2005». С этого момента Антон начал работу на телевидении: шоу «Comedy Club Piter Style», «Убойная лига», «Убойная ночь» и «Убойный вечер» на ТНТ обеспечили ему узнаваемость, а псевдоним «Бандерас» закрепился за артистом на годы.
Дуэты и трио: «Быдло» и «Смирнов, Иванов, Соболев»
Кино и новые проекты
Помимо телевидения, Антон снимался в комедийных проектах: в 2012 году он получил одну из главных ролей в треш-сериале «Супер Олег» на 2х2, где также играли Марина Кравец и Всеволод Москвин. В 2019 году Иванов снялся в клипе группы IOWA на песню «Я заболела тобой», а в 2020 году принял участие в шоу «#ТыКакЯ» на ТНТ вместе с дочерью.
Личная жизнь и семья
Антон познакомился с Александрой в начале 2000-х годов, еще до широкой известности. «Соответственно, я ее покорил не этим», — делится комик. Пара поженилась в 2005 году, а спустя годы у них родились двое детей: дочь Ульяна (2013) и сын (1 апреля 2017), имя которого Иванов держит в секрете. Семейные фотографии артист охотно публикует в соцсетях. Дочка занимается танцами и вместе с отцом участвовала в шоу ТНТ «Ты как я», где их команда одержала победу.
Антон Иванов сегодня
Сегодня Антон продолжает быть резидентом «Камеди Клаб» на ТНТ, выступает с трио и дуэтами, ведет частные мероприятия и работает над новыми номерами. В марте 2021 года он представил номер с Демисом Карибидисом о жертве мошенников Вите Гвоздикове. Несмотря на насыщенный график, Иванов сохраняет привязанность к футболу и Санкт-Петербургу, где родился и вырос. Судьба карьеры и новые проекты комика остаются под пристальным вниманием зрителей, а его творческая энергия продолжает вдохновлять фанатов по всей стране.