06 февраля 2026, 15:32

Антон Иванов и Евгений Петросян (фото: Telegram @banderas_spb)

Антон Геннадьевич Иванов, более известный под псевдонимом «Бандерас», родился 7 февраля 1981 года в Ленинграде. Сначала он был спокойным и тихим мальчиком, увлекающимся футболом, но травма колена заставила пересмотреть планы на будущее. В университете Герцена Антон открыл для себя КВН и понял, что юмор — его настоящая страсть, а первая команда, в которой он сыграл, стала трамплином к большим сценам. Подробности о его биографии и личной жизни – в материале «Радио 1».





Содержание «Бандерас» и первые шаги на телевидении Дуэты и трио: «Быдло» и «Смирнов, Иванов, Соболев» Кино и новые проекты Личная жизнь и семья Антон Иванов сегодня

«Бандерас» и первые шаги на телевидении

Дуэты и трио: «Быдло» и «Смирнов, Иванов, Соболев»

Антон Иванов (фото: Telegram @banderas_spb)



Вместе с Алексеем Смирновым Антон создал дуэт «Быдло», где смешные тексты, яркие визуальные образы и актерская игра стали визитной карточкой. Парни участвовали в проектах «Убойная лига», «Убойной ночи», «Смех без правил» (2-е место в сезоне 2011 года) и шоу «Comedy Баттл. Турнир», где команда «Джокеры» дважды одержала победу. Позже Иванов присоединился к трио «Смирнов, Иванов, Соболев», где его коллеги шутили:

«Антон – самый крупный и самый адекватный участник Трио, пресекающий неадекватность двух других некрупных… Благодаря Антону трио не трио, а квинтет, потому что он сам состоит из трех человек».

Кино и новые проекты

Личная жизнь и семья

Антон Иванов с женой (фото: Telegram @banderas_spb)

Антон Иванов сегодня