«Просто мальчик и девочка»: Алексей Воробьёв очаровал фанатов семейным фото с женой и падчерицей
Алексей Воробьёв порадовал подписчиков новыми семейными кадрами в соцсетях. На снимках артист позирует вместе с супругой — Аидой Гарифуллиной — и падчерицей.
Судя по пейзажу на заднем плане, звёздная семья провожала закат на смотровой площадке, любуясь панорамой Лос‑Анджелеса. Публикация вызвала тёплый отклик у поклонников.
«Какие трогательно юные, ну просто мальчик и девочка», — написали фолловеры.
Ранее стало известно, как отдыхают Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Звезды также поделились, чем они питаются в такие моменты.