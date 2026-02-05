«Просто мальчик и девочка»: Алексей Воробьёв очаровал фанатов семейным фото с женой и падчерицей

05 февраля 2026, 13:15

Алексей Воробьёв очаровал фанатов семейным фото с женой и падчерицей

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алексей Воробьёв порадовал подписчиков новыми семейными кадрами в соцсетях. На снимках артист позирует вместе с супругой — Аидой Гарифуллиной — и падчерицей.





Судя по пейзажу на заднем плане, звёздная семья провожала закат на смотровой площадке, любуясь панорамой Лос‑Анджелеса. Публикация вызвала тёплый отклик у поклонников.



Алексей Воробьев с женой и падчерицей (Фото: Instagram*/mr.alexsparrow)



«Какие трогательно юные, ну просто мальчик и девочка», — написали фолловеры.