01 октября 2025, 14:44

NILETTO (Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко)

Данил Прытков, более известный под псевдонимом NILETTO, — российский исполнитель, автор песен и танцор. С раннего возраста он демонстрировал свою страсть к музыке и танцам, а его упорство и трудолюбие в конечном итоге привели его к успеху на музыкальной сцене. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его биографию, карьерные достижения и личную жизнь.





Содержание Ранние годы Музыкальная карьера Совместные проекты NILETTO Личная жизнь NILETTO NILETTO сейчас

Ранние годы

Фото: iStock/shironosov



Музыкальная карьера

«Я пишу и выступаю в разных жанрах: у меня микс из хип-хопа, попа, соула и R'n'B. Но основным является соул», — так характеризует свое творчество певец.

NILETTO (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Совместные проекты NILETTO

Личная жизнь NILETTO

«Мы расходились и сходились миллион раз. Я сделал предложение через четыре года примерно, но просто не дошло до свадьбы. Это была сильная любовь», — говорил Niletto.

«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — объяснил Niletto в интервью Насте Ивлеевой.

NILETTO сейчас