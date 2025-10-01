Интимные связи с фанатками, отношения с Клавой Кокой и костюм майонеза: чем шокирует NILETTO и кто его настоящая любовь?
Данил Прытков, более известный под псевдонимом NILETTO, — российский исполнитель, автор песен и танцор. С раннего возраста он демонстрировал свою страсть к музыке и танцам, а его упорство и трудолюбие в конечном итоге привели его к успеху на музыкальной сцене. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его биографию, карьерные достижения и личную жизнь.
Ранние годыNILETTO родился 1 октября 1992 года в Тюменской области. Его семья сначала жила в Перми, но позже переехала в Екатеринбург, где Данил пошел в первый класс. С детства мальчишка помогал родителям в подсобных работах, зарабатывая карманные деньги. Подростком он увлекся музыкой и танцами, занимаясь брейк-дансом.
Музыкальная карьераПосле окончания школы NILETTO поступил в вуз, но вскоре понял, что учеба ему не по душе. Он начал преподавать танцы и зарабатывать на этом. Это позволило бросить юноше университет. Параллельно с этим Данил сочинял песни и записывал рекламные треки, стараясь помочь маме погасить кредит. Он выступал с танцевальными номерами, однажды даже в костюме тюбика с майонезом.
В 2018 году NILETTO впервые заявил о себе на проекте «Новая Звезда», однако его выступление не произвело должного впечатления. Несмотря на неудачи на шоу «Песни» на ТНТ, его карьера начала стремительно развиваться с выходом трека «Любимка» в 2019 году. Вскоре после этого Данил стал популярным исполнителем, выпустив несколько успешных клипов, включая «Краш».
«Я пишу и выступаю в разных жанрах: у меня микс из хип-хопа, попа, соула и R'n'B. Но основным является соул», — так характеризует свое творчество певец.
Совместные проекты NILETTOВ 2022 году NILETTO сотрудничал с известными артистами, такими как Моргенштерн* и The Limba, выпустив трек, в котором откровенно обсуждались темы меркантильности в отношениях.
Личная жизнь NILETTOЛичную жизнь артист старается держать в секрете. Известно, что он долгое время встречался с хореографом Евгенией Кузнецовой. По его словам, их отношения были непростыми из-за ревности и скандалов.
«Мы расходились и сходились миллион раз. Я сделал предложение через четыре года примерно, но просто не дошло до свадьбы. Это была сильная любовь», — говорил Niletto.
Он также признался, что у него были близкие отношения с фанатками.
«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — объяснил Niletto в интервью Насте Ивлеевой.
Из-за скрытности звезды совместный клип с Клавой Кокой в 2020 году стал поводом для сплетен о романе артистов. Осенью 2023 года в СМИ появилась информация, что исполнитель уже более двух лет встречается с фотографом Екатериной Золотовской. Однако ни сам NILETTO, ни его предполагаемая подруга Катя не прокомментировали эту новость.