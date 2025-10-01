«Всё правильно»: Киркоров раскрыл, почему его дочь зовёт Наталью Ефремову мамой
Киркоров объяснил, почему его дочь называет Наталью Ефремову мамой
Певец Филипп Киркоров прокомментировал публикацию, которая вызвала споры в интернете. Поводом стало видео с его дочерью Аллой-Викторией. Слова артиста приводит издание Super.ru.
На записи девочка называет мамой бизнесвумен Наталью Ефремову. Позже Алла-Виктория удалила этот ролик, но обсуждения среди пользователей продолжились. Многие начали гадать, кто же на самом деле является матерью детей артиста.
Киркоров дал пояснения по этому поводу. Он заявил, что его дочь не допустила никакой ошибки и правильно обращается к Ефремовой.
«Это наша крёстная. Она и обращается к ней как к крёстной. А крёстная как бывает? Крёстная мама. Поэтому всё правильно», — объяснил певец.Для ясности стоит напомнить, что дочь Аллу-Викторию и сына Мартина Киркорову родили разные суррогатные матери. Процесс проходил в Соединённых Штатах. Информация о биологической матери детей не разглашается.