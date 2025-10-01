Криминалист усомнился в версии об отравлении Павла Дурова

01 октября 2025, 12:28

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Криминалист Михаил Игнатов усомнился в версии об отравлении основателя Telegram Павла Дурова. Эксперт заявил, что не знает ядов, способных проникать через стены и двери, как описывал бизнесмен.





В беседе с «NEWS.ru» Игнатов пояснил, что никогда не встречал подобных случаев в своей практике. Он привёл пример убийства банкира Ивана Кивелиди в 1990-х, где яд нанесли на телефонную трубку, и отравление произошло при прямом контакте.



По мнению криминалиста, злоумышленники выбрали бы более эффективный способ.

«Если бы Дурова хотели отравить, оставили бы вещество не у двери, а у вентиляционной шахты. Учитывая личность бизнесмена, странно, что его дом никак не охранялся», — высказался эксперт.