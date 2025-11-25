У российского рэпера арестовали квартиру в Москве
У экс-участника группы Centr, рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали квартиру в Москве из-за неоплаченных коммунальных услуг. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Исполнитель не оплачивал ЖКУ с октября 2017 года, и за это время накопил долг перед жилищно-коммунальными службами Красносельского района в 372 тысячи рублей.
После неоднократных судебных исков со стороны «Жилищника» приставы наложили арест на недвижимость. Пока артист не погасит долги, он не сможет продавать, дарить или сдавать свою квартиру в аренду.
Также выяснилось, что с мая прошлого года он перестал оплачивать штрафы за нарушения ПДД. Всего музыкант накопил 179 штрафов на 440 тысяч рублей. Например, его ловили на непристегнутом ремне безопасности и превышении скорости.
