У российского рэпера арестовали квартиру в Москве

25 ноября 2025, 10:31

SHOT: у рэпера Птахи арестовали квартиру в Москве из-за неоплаченных ЖКУ

Давид Нуриев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

У экс-участника группы Centr, рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали квартиру в Москве из-за неоплаченных коммунальных услуг. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.