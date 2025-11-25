Александр Цекало погасил часть долга по алиментам на детей от сестры Веры Брежневой

25 ноября 2025, 11:13

Mash: Александр Цекало выплатил 21 млн рублей по алиментам экс-жене Виктории

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Александр Цекало выплатил 21 млн рублей по алиментам бывшей жене Виктории Галушке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.