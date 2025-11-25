Александр Цекало погасил часть долга по алиментам на детей от сестры Веры Брежневой
Александр Цекало выплатил 21 млн рублей по алиментам бывшей жене Виктории Галушке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, всего женщина запросила 48,9 млн рублей. Часть долга Цекало отдал за четыре месяца, но еще должен ей оставшиеся 28,9 млн. Сегодня такая сумма прозвучала на первом заседании суда.
По договоренности, Цекало обязан был перечислять экс-супруге около 1,7 млн в месяц на содержание 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила, но годами этого не делал.
Известно, что пара была вместе десять лет. После расставания Виктория вернула девичью фамилию, получила особняк на Рублевке и позже его продала. Сам Цекало в 2019 году уехал в США с новой возлюбленной — художницей Дариной Эрвин.
