СК РФ возобновил дело об убийстве бабушки и тёти Прохора Шаляпина
В России возобновили расследование уголовного дела о двойном убийстве, которое произошло в 1996 году в Волгограде. Жертвами стали бабушка и тётя певца Прохора Шаляпина.
Как сообщает Telegram-канал Shot, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следственных действий. Преступника, 52-летний Алексея Лиманского, задержали только в 2020 году, спустя 24 года после преступления. Он признался в убийстве лишь одной из женщин, после чего дело в 2021 году прекратили из-за истечения срока давности.
На данный момент Лиманский отбывает условный срок за наркотики. Следствие возобновлено, и расследование продолжается.
