Депутат раскрыл, за что Аллу Пугачёву могут лишить звания народной артистки

16 сентября 2025, 18:48

Шолохов: лишить Пугачёву советских наград можно только за уголовное преступление

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Депутат Госдумы Александр Шолохов объяснил, при каких условиях Алла Пугачёва может лишиться государственных наград и званий. Он отметил, что для этого необходимо решение суда. Слова политика приводит издание «Подъём».





Поводом стал сбор подписей за лишение певицы звания народной артистки РФ, который инициировал глава одного из федеральных проектов Виталий Бородин. Он заявил, что Пугачёва «оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву».



Шолохов уточнил, что лишить советских званий и наград можно только за тяжкое или особо тяжкое преступление по Уголовному кодексу.

«Реакция общества на подобные прецеденты — это правильно и здорово. Необходимо, чтобы общество выражало своё мнение, ориентируя на это мнение, может быть, какое-то количество людей, которые сомневаются и недопонимают происходящее», — отметил депутат.

