«Порыв говорить пропал»: Алла Пугачева ответила на хейт после первого большого интервью

17 сентября 2025, 11:52

Алла Пугачева намекнула, что жалеет о своих словах в интервью Катерине Гордеевой*

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм**/alla_orfey)

Певица Алла Пугачева намекнула, что пожалела о своей откровенности в первом после отъезда из России интервью. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте**.





Напомним, 9 сентября артистка стала гостьей YouTube-канала «Скажи Гордеевой»* и сделала несколько скандальных заявлений. После этого на нее обрушился хейт в Сети.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — написала Примадонна, поставив три многозначительных смайлика в конце.