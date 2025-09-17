«Порыв говорить пропал»: Алла Пугачева ответила на хейт после первого большого интервью
Алла Пугачева намекнула, что жалеет о своих словах в интервью Катерине Гордеевой*
Певица Алла Пугачева намекнула, что пожалела о своей откровенности в первом после отъезда из России интервью. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте**.
Напомним, 9 сентября артистка стала гостьей YouTube-канала «Скажи Гордеевой»* и сделала несколько скандальных заявлений. После этого на нее обрушился хейт в Сети.
«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь», — написала Примадонна, поставив три многозначительных смайлика в конце.Также она выложила фотографию, на которой позирует с телефоном в руках и улыбкой на лице.
*Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ